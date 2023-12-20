Гості швидко зметуть зі столу: рецепт печива на Різдво

20 грудня 2023, 06:29
Читать новость на русском

Джерело:

Kwestia smaku

Різдво – це час, коли гармонія тепла та взаєморозуміння наповнює наші домівки, а запах свіжої випічки здатний пробуджувати найніжніші спогади.

У ці святкові дні неможливо уявити собі застілля без особливих солодких десертів. Печиво допоможе створити незабутню атмосферу радості та взаємної любові.

Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Рецепт печива

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Таке ароматне / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів мелених волоських горіхів;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

  1. Борошно, горіхи та цукрову пудру висипте на кондитерську дошку.
  2. Додайте нарізане кубиками вершкове масло та подрібніть інгредієнти ножем на дрібну крихту.
  3. Додайте яйце та замісіть однорідне тісто. Вимішуйте його близько 5 хвилин, при необхідності посипте дошку невеликою кількістю борошна.
  4. Поставте тісто в холодильник на пів години.
  5. Розріжте тісто на шматочки і сформуйте з них кульки, потім печення.
  6. Викладіть на 2 дека, вистелені папером, і випікайте кожне деко приблизно 20 хвилин при 170 градусах.
  7. Після випічки обваляйте в цукровій пудрі.
Це неймовірно смачно: як приготувати святковий салат з хурмою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська