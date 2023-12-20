Гості швидко зметуть зі столу: рецепт печива на Різдво
20 грудня 2023, 06:29Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Різдво – це час, коли гармонія тепла та взаєморозуміння наповнює наші домівки, а запах свіжої випічки здатний пробуджувати найніжніші спогади.
У ці святкові дні неможливо уявити собі застілля без особливих солодких десертів. Печиво допоможе створити незабутню атмосферу радості та взаємної любові.
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Рецепт печива
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів мелених волоських горіхів;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– цукрова пудра для прикраси.
Приготування:
- Борошно, горіхи та цукрову пудру висипте на кондитерську дошку.
- Додайте нарізане кубиками вершкове масло та подрібніть інгредієнти ножем на дрібну крихту.
- Додайте яйце та замісіть однорідне тісто. Вимішуйте його близько 5 хвилин, при необхідності посипте дошку невеликою кількістю борошна.
- Поставте тісто в холодильник на пів години.
- Розріжте тісто на шматочки і сформуйте з них кульки, потім печення.
- Викладіть на 2 дека, вистелені папером, і випікайте кожне деко приблизно 20 хвилин при 170 градусах.
- Після випічки обваляйте в цукровій пудрі.