Без цукру, масла та борошна: готуємо бюджетне печиво, яке вразить вас своїм смаком
28 лютого 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачне печиво можна приготувати без цукру, масла та навіть борошна. Скористайтеся цим рецептом і не залишитеся розчарованими.
Яблука та вівсянка можуть перетворитися на смачне та хрумке печиво. Компанію їм складуть ароматні ваніль та кориця.
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Печиво з вівсянки – покроковий рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 230 грамів вівсяних пластівців;
– 6 грамів розпушувача;
– половина чайної ложки меленої кориці;
– 3 яблука;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 40 грамів сушеної журавлини;
– дрібка солі.
Приготування:
- Подрібніть вівсянку в блендері, кавомолці чи ручному млині. Додайте розпушувач, корицю і перемішайте.
- Помиті яблука очистьте від серцевини. Поріжте невеликими шматочками та подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці. Додайте яблука до пластівців.
- Відокремте жовтки від білків. Додайте жовтки в ту саму миску разом з ванільним екстрактом.
- Вимийте сушену журавлину та додайте в миску з яблуками та пластівцями. Замість журавлини можна використати горіхи чи родзинки.
- Яєчні білки змішайте із сіллю та збийте вінчиком. Поступово додавайте до вівсяно-яблучної маси, обережно перемішуючи.
- Викладайте по одній столовій ложці суміші на деко, встелене пергаментом. Випікайте 25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.