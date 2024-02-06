Пекінка ще ніколи не була такою смачною: готуємо бюджетний салат, вартий святкового столу

6 лютого 2024, 15:40
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Джерело:

zhuravlina_cooking

Багато українців люблять салати з пекінської капусти. Адже вона хрумка, смачна та бюджетна.

Попри свою невисоку ціну, пекінська капуста може стати головним інгредієнтом навіть для святкового салату. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – вам сподобається.

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Салат з пекінської капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– 350 грамів пекінської капусти;
– 250 грамів ковбаси;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 250 грамів моркви по-корейськи;
– майонез до смаку;
– 1 пачка сухариків.

Приготування:

  1. Пекінську капусту розріжте навпіл, після чого подрібніть тоненькою соломкою. Перекладіть у глибоку миску.
  2. Копчену ковбаску наріжте соломкою. Додайте до капусти.
  3. В миску всипте банку кукурудзи без води та моркву по-корейськи.
  4. Заправте майонез до свого смаку та перемішайте. Перед подачею додайте сухарики.
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Автор: Ольга Котів