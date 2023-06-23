Два рецепти ідеальних сирників – пухкіших ще не куштували

Обожнюєте сирники? Спробуйте їх з родзинками та курагою, а може ваші улюблені солені? Ми дібрали два рецепти на вибір.

Сирники – одна з улюблених страв українців, яким не має аналогів у цілому світі. Кожна господиня готує їх за своїм особливим рецептом, у 24 канал теж є такий перевірений часом.

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Рецепт класичних сирників

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);– 1 яєчний жовток;– 2 столові ложки цукру;– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;– ваніль або ванільний цукор.

Приготування:

Змішуємо кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Висипаємо борошно та ще раз перемішуємо.

Присипаємо дошку або стільницю борошном, викладаємо сирну масу та формуємо все "ковбаскою". Нарізаємо "шайбами", з них формуємо кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.

Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажуємо сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запікаємо в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю готуємо їх на сковорідці.

Смачного!

Рецепт низькокалорійних сирників

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

– 500 грамів кисломолочного сиру;– мед;– 2 курячих яйця;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 4 чайні ложки висівок;– ванільний цукор.

Приготування:

У глибокій мисці змішуємо кисломолочний сир, висівки, розпушувач, ванільний цукор та яйця. Ретельно перемішуємо. Мед додаємо до тіста.

Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів. Виливаємо тісто на сирники у силіконові форми.

Запікаємо страву 20 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!