Два рецепти ідеальних сирників – пухкіших ще не куштували

23 червня 2023, 12:44
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Обожнюєте сирники? Спробуйте їх з родзинками та курагою, а може ваші улюблені солені? Ми дібрали два рецепти на вибір.

Сирники – одна з улюблених страв українців, яким не має аналогів у цілому світі. Кожна господиня готує їх за своїм особливим рецептом, у 24 канал теж є такий перевірений часом.

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Рецепт класичних сирників

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);
– 1 яєчний жовток;
– 2 столові ложки цукру;
– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;
– ваніль або ванільний цукор.

Приготування:

  • Змішуємо кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Висипаємо борошно та ще раз перемішуємо.
  • Присипаємо дошку або стільницю борошном, викладаємо сирну масу та формуємо все "ковбаскою". Нарізаємо "шайбами", з них формуємо кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.
  • Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажуємо сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запікаємо в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю готуємо їх на сковорідці.

Смачного!

Рецепт низькокалорійних сирників

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 500 грамів кисломолочного сиру;
 – мед;
 – 2 курячих яйця;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 4 чайні ложки висівок;
 – ванільний цукор.

Приготування:

  • У глибокій мисці змішуємо кисломолочний сир, висівки, розпушувач, ванільний цукор та яйця. Ретельно перемішуємо. Мед додаємо до тіста.
  • Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів. Виливаємо тісто на сирники у силіконові форми.
  • Запікаємо страву 20 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак