Два рецепти ідеальних сирників – пухкіших ще не куштували
23 червня 2023, 12:44Читать новость на русском
Обожнюєте сирники? Спробуйте їх з родзинками та курагою, а може ваші улюблені солені? Ми дібрали два рецепти на вибір.
Сирники – одна з улюблених страв українців, яким не має аналогів у цілому світі. Кожна господиня готує їх за своїм особливим рецептом, у 24 канал теж є такий перевірений часом.
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Рецепт класичних сирників
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
– 300 грамів кисломолочного сиру (віджатого);
– 1 яєчний жовток;
– 2 столові ложки цукру;
– 25 – 30 грамів пшеничного борошна;
– ваніль або ванільний цукор.
Приготування:
- Змішуємо кисломолочний сир, жовток і цукор за допомогою виделки. Висипаємо борошно та ще раз перемішуємо.
- Присипаємо дошку або стільницю борошном, викладаємо сирну масу та формуємо все "ковбаскою". Нарізаємо "шайбами", з них формуємо кульки, а далі, за допомогою тупої частини ножа формуємо сирники.
- Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії, обсмажуємо сирники з двох сторін до рум'яної скоринки, потім запікаємо в духовці розігрітій до 190 градусі 5 – 7 хвилин. Або повністю готуємо їх на сковорідці.
Смачного!
Рецепт низькокалорійних сирників
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– мед;
– 2 курячих яйця;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 4 чайні ложки висівок;
– ванільний цукор.
Приготування:
- У глибокій мисці змішуємо кисломолочний сир, висівки, розпушувач, ванільний цукор та яйця. Ретельно перемішуємо. Мед додаємо до тіста.
- Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів. Виливаємо тісто на сирники у силіконові форми.
- Запікаємо страву 20 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!