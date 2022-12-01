Перша страва на кілька днів: м'ясний суп з сочевиці
1 грудня 2022 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Зігріваючий, ситний, смачний суп з сочевиці та яловичини, який легко готується і дуже поживний. Особливо взимку.
Щодня перед нами стоїть одне і теж запитання: "Що приготувати?". Ми вирішили трішки допомогти та підготували рецепт української кулінарки Валентини Саєнко. Суп із сочевиці зручно зберігати в холодильнику протягом кількох днів. Зараз він особливо актуальний, адже не завжди є час і електрика.
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Подавайте суп з сочевиці зі шматочком хрумкого домашнього хліба. Можна рясно змастити його часниковим маслом для смаку.
Рецепт супу з сочевиці
- Час: до 2 годин
- Порції: 8 – 10
– 300 грамів червоної сочевиці;
– 500 грамів телятини;
– 500 грамів копченостей;
– 400 грамів томатів у власному соку;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 2 пагінці селери;
– зіра;
– мелена копчена паприка;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 3 – 4 зубчики часнику.
Приготування:
- Відварюємо м'ясо: закидуємо його в гарячу воду разом з копченостями (візьміть бекон чи курячу грудку, або просто копчену курятину).
- Замочуємо сочевицю у воді. Нарізаємо цибулю кубиком, моркву тремо на тертку. Селеру нарізаємо невеличкими шматочками. Обсмажуємо засмажку 5 – 7 хвилин. Додаємо нарізані копченості. Обсмажуємо ще кілька хвилин і додаємо спеції.
- Додаємо у засмажку, томати та часник. Тушкуємо все пару хвилин і додаємо до телятини в бульйоні. Відварюємо інгредієнти декілька хвилин.
Суп з сочевиці / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Закидаємо сочевицю до супу. Оскільки вона добре розварюється, беріть три літри води. Якщо хочете більш рідкий суп, тоді після додавання сочевиці вливаємо ще трішки води і даємо закипіти.
- Доводимо суп до смаку, варимо ще до 10 хвилин.
Нехай смакує!