Перша страва на кілька днів: м'ясний суп з сочевиці

Зігріваючий, ситний, смачний суп з сочевиці та яловичини, який легко готується і дуже поживний. Особливо взимку.

Щодня перед нами стоїть одне і теж запитання: "Що приготувати?". Ми вирішили трішки допомогти та підготували рецепт української кулінарки Валентини Саєнко. Суп із сочевиці зручно зберігати в холодильнику протягом кількох днів. Зараз він особливо актуальний, адже не завжди є час і електрика.

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Подавайте суп з сочевиці зі шматочком хрумкого домашнього хліба. Можна рясно змастити його часниковим маслом для смаку.

Рецепт супу з сочевиці

Час: до 2 годин

до 2 годин Порції: 8 – 10

– 300 грамів червоної сочевиці;– 500 грамів телятини;– 500 грамів копченостей;– 400 грамів томатів у власному соку;– 1 морква;– 1 цибуля;– 2 пагінці селери;– зіра;– мелена копчена паприка;– сіль;– чорний мелений перець;– 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

Відварюємо м'ясо: закидуємо його в гарячу воду разом з копченостями (візьміть бекон чи курячу грудку, або просто копчену курятину).

Замочуємо сочевицю у воді. Нарізаємо цибулю кубиком, моркву тремо на тертку. Селеру нарізаємо невеличкими шматочками. Обсмажуємо засмажку 5 – 7 хвилин. Додаємо нарізані копченості. Обсмажуємо ще кілька хвилин і додаємо спеції.

Додаємо у засмажку, томати та часник. Тушкуємо все пару хвилин і додаємо до телятини в бульйоні. Відварюємо інгредієнти декілька хвилин.



Суп з сочевиці / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Закидаємо сочевицю до супу. Оскільки вона добре розварюється, беріть три літри води. Якщо хочете більш рідкий суп, тоді після додавання сочевиці вливаємо ще трішки води і даємо закипіти.

Доводимо суп до смаку, варимо ще до 10 хвилин.

Нехай смакує!