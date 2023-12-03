Коли часу є обмаль: підбірка найсмачніших і найшвидших зимових сніданків

3 грудня 2023, 11:14
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Вранці не завжди є час та бажання готувати складні страви. Однак навіть прості сніданки можуть бути смачними та поживними.

24 канал пропонує вам 5 рецептів зимових сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте і ви не залишитеся розчарованими.

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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– тостовий хліб;
– 2 скибки твердого сиру;
– помідор;
– 2 столові ложки плавленого сиру;
– 4 шматочки ковбаси;
– сіль;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. На сухій гарячій сковорідці обсмажте тостовий хліб з обох сторін.
  2. Змастіть його плавленим сиром.
  3. Викладіть кільця помідорів, посипте спеціями. Далі додайте скибку сиру та ковбасу.
  4. Складіть тости вдвоє та розріжте навпіл.

Чіа-пудинг з фруктами

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів грецького йогурту;
– 2 столові ложки насіння чіа;
– ягоди чи фрукти.

Приготування:

  1. У порційні мисочки викладіть по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішайте з насінням чіа.
  2. Накрийте кришкою чи шаром харчової плівки та залиште в холодильнику на ніч.
  3. Перед подачею наріжте фрукти невеликими шматочками та посипте пудинг зверху.

Тарілка хумусу з фалафелем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів хумусу;
– 6 – 8 кульок фалафеля;
– помідор;
– огірок;
– 2 столові ложки тахіни;
– кінза чи петрушка;
– маринована чи свіжа червона цибуля.

Приготування:

  1. Викладіть на тарілки хумус, розігрійте в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
  2. Наріжте дрібними шматочками помідори та огірки, заправте тахіною. Подавайте арабський салат поряд з фалафелем.
  3. Рясно посипте все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, мариновані огірки чи інші овочі.


Швидкі сніданки можуть бути дуже смачними / Фото Unsplash

Тости з гуакамоле

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 авокадо;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 4 помідори чері;
– 3 – 4 гілочки кінзи;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть виделкою у невеликій салатниці. Скропіть авокадо лимонним соком та перемішайте.
  2. Помідори поріжте навпіл, додайте до авокадо, посоліть і поперчіть.
  3. Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем і також додайте до авокадо та помідорів.
  4. Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом.

Вівсянка на воді з манго та м'ятою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 3 столові ложки вівсянки;
– 150 – 200 мілілітрів води;
– шматочки манго;
– гілочка м'яти;
– інші фрукти і ягоди на ваш смак.

Приготування:

  1. Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку.
  2. Викладіть на вівсянку шматочки манго або пюре манго та м'яти, попередньо подрібнивши їх у блендері кілька секунд. За бажанням додайте до каші шматочки ківі, ананасу або хурми.
  3. Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго гарячою.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів