Багато страв неможливо уявити багато без такого інгредієнта як часник. Намазка з часнику – це перевірений рецепт, який стане чудовим доповненням до вашого столу.

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Цю страву можна намазати на хліб чи грінки, або ж вона може стати чудовим додатком до чипсів чи інших закусок або снеків.

Рецепт намазки з молодого часнику

Час: 45 хвилин

Порцій: 2

Неймовірна намазка на хліб / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

2 головки часнику;

пів склянки сухої квасолі;

1 чайна ложка чебрецю;

60 мілілітрів олії;

дрібка солі;

дрібка перцю.

Приготування: