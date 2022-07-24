Багато страв неможливо уявити багато без такого інгредієнта як часник. Намазка з часнику – це перевірений рецепт, який стане чудовим доповненням до вашого столу.
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Цю страву можна намазати на хліб чи грінки, або ж вона може стати чудовим додатком до чипсів чи інших закусок або снеків.
Рецепт намазки з молодого часнику
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Неймовірна намазка на хліб / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 2 головки часнику;
- пів склянки сухої квасолі;
- 1 чайна ложка чебрецю;
- 60 мілілітрів олії;
- дрібка солі;
- дрібка перцю.
Приготування:
- Квасолю потрібно відварити до м’якості та відцідити.
- Духовку розігріти до 180 градусів за Цельсієм.
- Часник не потрібно очищати від лушпиння, зніміть тільки зовнішні листочки.
- Підготуйте посудину для запікання і влийте туди олію.
- Запікайте часник близько 20 хвилин.
- Запечений часник необхідно вийняти й залишити вистигати.
- Потім помістіть часник і квасолю і все перемеліть.
- Приправте пасту сіллю, перцем, чебрецем і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.