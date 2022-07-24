Багато страв неможливо уявити багато без такого інгредієнта як часник. Намазка з часнику – це перевірений рецепт, який стане чудовим доповненням до вашого столу.

Не пропустіть Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини

Цю страву можна намазати на хліб чи грінки, або ж вона може стати чудовим додатком до чипсів чи інших закусок або снеків.

Рецепт намазки з молодого часнику

Час: 45 хвилин
Порцій: 2

Неймовірна намазка на хліб / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 2 головки часнику;
  • пів склянки сухої квасолі;
  • 1 чайна ложка чебрецю;
  • 60 мілілітрів олії;
  • дрібка солі;
  • дрібка перцю.

Приготування:

  1. Квасолю потрібно відварити до м’якості та відцідити.
  2. Духовку розігріти до 180 градусів за Цельсієм.
  3. Часник не потрібно очищати від лушпиння, зніміть тільки зовнішні листочки.
  4. Підготуйте посудину для запікання і влийте туди олію.
  5. Запікайте часник близько 20 хвилин.
  6. Запечений часник необхідно вийняти й залишити вистигати.
  7. Потім помістіть часник і квасолю і все перемеліть.
  8. Приправте пасту сіллю, перцем, чебрецем і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.