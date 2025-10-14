Ця підливка стане для вас універсальним рішенням на всі випадки життя. З яким би ви гарніром її не подали – все одно вийде так смачно, що й можна обійтися без мʼяса. 24 Канал пропонує зберегти гуцульський рецепт з фейсбуку "Кулінарні рецепти".

Як зробити підливу з білих грибів по-гуцульськи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 500 мілілітрів води;

– 1 велика цибуля;

– 200 мілілітрів сметани;

– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії або вершкового масла;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 лавровий листок;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування:

Свіжі білі гриби добре промийте та очистіть від сміття. Великі екземпляри наріжте шматочками. У каструлі закип’ятіть воду, додайте лавровий лист і трохи солі. Опустіть гриби у киплячу воду та варіть 15 – 20 хвилин на середньому вогні. Потім відкиньте їх на друшляк, а грибний відвар процідіть і залиште – він знадобиться для підливи. На сковороді розігрійте олію або вершкове масло. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору. Покладіть відварені гриби й обсмажуйте ще 5 – 7 хвилин, щоб посилити аромат. Додайте до грибів борошно й швидко перемішайте, щоб не утворилися грудочки. Влийте приблизно 500 мілілітрів грибного бульйону та добре розмішайте. Коли підлива почне закипати, додайте сметану або вершки, посоліть і поперчіть до смаку. Готуйте ще 5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Готову грибну підливу посипте свіжою зеленню.

А також можна скористатися простим та зрозумілим рецептом з TikTok tastystories.feed.

Як зробити грибну підливу: відео

