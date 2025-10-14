Ця підливка стане для вас універсальним рішенням на всі випадки життя. З яким би ви гарніром її не подали – все одно вийде так смачно, що й можна обійтися без мʼяса. 24 Канал пропонує зберегти гуцульський рецепт з фейсбуку "Кулінарні рецепти".
Читайте також Спробуєте його лише раз – і готуватимете тільки так: чому усі так люблять фінський вінегрет
Як зробити підливу з білих грибів по-гуцульськи?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 500 мілілітрів води;
– 1 велика цибуля;
– 200 мілілітрів сметани;
– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії або вершкового масла;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 лавровий листок;
– сіль та перець до смаку;
– зелень для подачі.
Приготування:
- Свіжі білі гриби добре промийте та очистіть від сміття. Великі екземпляри наріжте шматочками.
- У каструлі закип’ятіть воду, додайте лавровий лист і трохи солі. Опустіть гриби у киплячу воду та варіть 15 – 20 хвилин на середньому вогні.
- Потім відкиньте їх на друшляк, а грибний відвар процідіть і залиште – він знадобиться для підливи.
- На сковороді розігрійте олію або вершкове масло. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до золотистого кольору.
- Покладіть відварені гриби й обсмажуйте ще 5 – 7 хвилин, щоб посилити аромат.
- Додайте до грибів борошно й швидко перемішайте, щоб не утворилися грудочки.
- Влийте приблизно 500 мілілітрів грибного бульйону та добре розмішайте.
- Коли підлива почне закипати, додайте сметану або вершки, посоліть і поперчіть до смаку.
- Готуйте ще 5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи.
- Готову грибну підливу посипте свіжою зеленню.
А також можна скористатися простим та зрозумілим рецептом з TikTok tastystories.feed.
Як зробити грибну підливу: відео
Цікаве відкриття
Колись українських козаків у трактирах частували не борщем та варениками.
На українських теренах були поширеними каракатиці та устриці.