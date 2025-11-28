Таку випічку можна зробити навіть перед самим приходом друзів, пише 24 Канал з посиланням Fajne gotowanie. Смачна ялинка створить настрій ще до того, як її розламають на хрусткі солодкі “гілочки”.
Як приготувати ялинку з листкового тіста?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 550 грамів листкового тіста;
– 150 грамів шоколадного крему з нутеллою;
– 1 яйце;
– 10 грамів цукрової пудри.
Ідеальний десерт на свята / Фото Fajne gotowanie
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розкладіть один лист листкового тіста та намастіть його нутеллою – накрийте другим листом.
- Виріжте з цієї заготовки великий трикутник у формі ялинки, щоб коротка сторона стала основою.
- З обох боків зробіть однакові надрізи, залишивши посередині цілу смужку тіста завширшки приблизно 3 сантиметри.
- Перекладіть ялинку на деко, застелене папером.
- Кожну бічну смужку обережно скрутіть – так вийдуть гілочки. Із зайвого тіста виріжте формочкою печиво та одну зірку для верхівки. Покладіть її на ялинку.
- Змастіть тісто збитим яйцем і випікайте 15 – 20 хвилин, доки не підрум’яниться.
- Коли випічка охолоне, посипте її цукровою пудрою – і використайте всі обрізки разом із ялинкою, нічого не викидаючи.
Що не можна робити з листковим тістом?
Не варто насильно розділяти заморожене тісто – спочатку необхідно його розморозити, зазначає Recepedia. Поспішаючи, ви ризикуєте зруйнувати ніжні шари.
Не забувайте розкачувати листкове тісто – нехтування цим кроком може призвести до нерівномірної товщини випічки.
Що ще солодкого приготувати?
Якщо часу обмаль, то доречно буде спекти легкий яблучний пляцок.
А на свята варто зробити легендарний пляцок "Отаман" за рецептом Лілії Цвіт.