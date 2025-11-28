Таку випічку можна зробити навіть перед самим приходом друзів, пише 24 Канал з посиланням Fajne gotowanie. Смачна ялинка створить настрій ще до того, як її розламають на хрусткі солодкі “гілочки”.

Як приготувати ялинку з листкового тіста?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 550 грамів листкового тіста;

– 150 грамів шоколадного крему з нутеллою;

– 1 яйце;

– 10 грамів цукрової пудри.

Ідеальний десерт на свята / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розкладіть один лист листкового тіста та намастіть його нутеллою – накрийте другим листом. Виріжте з цієї заготовки великий трикутник у формі ялинки, щоб коротка сторона стала основою. З обох боків зробіть однакові надрізи, залишивши посередині цілу смужку тіста завширшки приблизно 3 сантиметри. Перекладіть ялинку на деко, застелене папером. Кожну бічну смужку обережно скрутіть – так вийдуть гілочки. Із зайвого тіста виріжте формочкою печиво та одну зірку для верхівки. Покладіть її на ялинку. Змастіть тісто збитим яйцем і випікайте 15 – 20 хвилин, доки не підрум’яниться. Коли випічка охолоне, посипте її цукровою пудрою – і використайте всі обрізки разом із ялинкою, нічого не викидаючи.

Що не можна робити з листковим тістом?

Не варто насильно розділяти заморожене тісто – спочатку необхідно його розморозити, зазначає Recepedia. Поспішаючи, ви ризикуєте зруйнувати ніжні шари.

Не забувайте розкачувати листкове тісто – нехтування цим кроком може призвести до нерівномірної товщини випічки.

