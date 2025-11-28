Таку випічку можна зробити навіть перед самим приходом друзів, пише 24 Канал з посиланням Fajne gotowanie. Смачна ялинка створить настрій ще до того, як її розламають на хрусткі солодкі “гілочки”.

Як приготувати ялинку з листкового тіста?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 550 грамів листкового тіста;
– 150 грамів шоколадного крему з нутеллою;
– 1 яйце;
– 10 грамів цукрової пудри.

Ялинка з нутеллиІдеальний десерт на свята / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Розкладіть один лист листкового тіста та намастіть його нутеллою – накрийте другим листом.
  3. Виріжте з цієї заготовки великий трикутник у формі ялинки, щоб коротка сторона стала основою.
  4. З обох боків зробіть однакові надрізи, залишивши посередині цілу смужку тіста завширшки приблизно 3 сантиметри.
  5. Перекладіть ялинку на деко, застелене папером.
  6. Кожну бічну смужку обережно скрутіть – так вийдуть гілочки. Із зайвого тіста виріжте формочкою печиво та одну зірку для верхівки. Покладіть її на ялинку.
  7. Змастіть тісто збитим яйцем і випікайте 15 – 20 хвилин, доки не підрум’яниться.
  8. Коли випічка охолоне, посипте її цукровою пудрою – і використайте всі обрізки разом із ялинкою, нічого не викидаючи.

Що не можна робити з листковим тістом?

Не варто насильно розділяти заморожене тісто – спочатку необхідно його розморозити, зазначає Recepedia. Поспішаючи, ви ризикуєте зруйнувати ніжні шари.

Не забувайте розкачувати листкове тісто – нехтування цим кроком може призвести до нерівномірної товщини випічки.

