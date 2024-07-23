Ви готуватимете огірки лише так: рецепт розкішних пікулі на зиму
23 липня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Пікулі для багатьох є улюбленим рецептом з огірків. Вони однаково добре смакують і самостійно, і як інгредієнт низки смачних страв.
Пікулі готуються зовсім не складно. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
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Пікулі на зиму
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 10
– 1 кілограм огірків;
– 3 цибулини;
– 3 столові ложки солі;
– 350 грамів цукру;
– 500 мілілітрів оцту 9%;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 10 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Огірки добре помийте, відріжте носики й наріжте кружальцями завтовшки 5 – 6 міліметрів. Цибулю почистьте й наріжте півкільцями. Перемішайте овочі з сіллю.
- Накрийте кришкою чи широкою тарілкою, зверху поставте гніт і залиште на 3 години.
- Потім промийте овочі холодною водою та відкиньте на друшляк.
- Для маринаду в каструлі змішайте оцет, цукор, куркуму й чорний перець. Доведіть до кипіння постійно помішуючи. Додайте огірки з цибулею і проваріть 1 – 2 хвилини.
- Перекладіть пікулі у стерилізовані банки. Закрутіть кришками та вкутайте до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.