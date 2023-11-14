Пиріг "Бідний студент": справжня смакота з найпростіших інгредієнтів

14 листопада 2023, 13:21
Читать новость на русском

Джерело:

Ірина Савка

Щоб приготувати смачну випічку, не обов'язково мати безліч інгредієнтів. Спробуйте пиріг "Бідний студент" – потрібні продукти точно знайдуться у вас вдома.

Для приготування вистачить лише однієї склянки молока та одного яйця. Окрім цього, тісто для "Бідного студента" робиться близько 10 хвилин.

Ідея для вечері Ідеальне поєднання томатів і ніжної курятини: як приготувати особливий суп з мітболами

Пиріг "Бідний студент": покроковий рецепт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 склянка молока;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка олії;
– 3 столові ложки меду чи варення.


Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою чи какао / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте глибоку форму для випікання. Змастіть її вершковим маслом або олією. Присипте сухарями або борошном
  2. Насипте в миску борошно, соду й цукор та перемішайте вінчиком до однорідності.
  3. Влийте в суміш олію, молоко, розбийте яйце й додайте мед або варення. Змішайте вінчиком або лопаткою. Також в пиріг можна додати мелені горіхи або нарізані сухофрукти до смаку.
  4. Перелийте тісто у форму. Трохи струсіть її руками, щоб тісто рівномірно розподілилося й відправте випікатися на 40 – 45 хвилин.
  5. Готовність пирога можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою – якщо паличка вийшла сухою, пиріг готовий. Трохи остудіть десерт у формі й перекладіть на тацю.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати домашні шоколадні цукерки – потрібно лише 3 інгредієнти та 20 хвилин.
Автор: Ольга Котів