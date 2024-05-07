Бідний студент: готуємо смачний та бюджетний пиріг з 90-х
7 травня 2024, 20:20Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Пиріг "Бідний студент" знають усі. Він готується дуже швидко, а смакує просто незабутньо.
Інгредієнти потрібні найпростіші. Тому такий пиріг можна пекти хоч щодня.
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Пиріг "Бідний студент"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 100 грамів варення;
– 240 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки какао;
– дрібка солі;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 50 грамів олії;
– по 50 грамів горіхів та родзинок.
Приготування:
- Горіхи подрібніть, а родзинки замочіть в гарячій воді та обсушіть.
- З'єднайте рідкі інгредієнти та окремо – сухі. Замісіть густе тісто.
- Дно форми застеліть пергаментом і змастіть олією.
- Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Прикрасьте готовий пиріг на свій смак.