Бідний студент: готуємо смачний та бюджетний пиріг з 90-х

7 травня 2024, 20:20
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Джерело:

"Сьогодні"

Пиріг "Бідний студент" знають усі. Він готується дуже швидко, а смакує просто незабутньо.

Інгредієнти потрібні найпростіші. Тому такий пиріг можна пекти хоч щодня.

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Пиріг "Бідний студент"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 100 грамів варення;
– 240 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки какао;
– дрібка солі;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 50 грамів олії;
– по 50 грамів горіхів та родзинок.

Приготування:

  1. Горіхи подрібніть, а родзинки замочіть в гарячій воді та обсушіть.
  2. З'єднайте рідкі інгредієнти та окремо – сухі. Замісіть густе тісто.
  3. Дно форми застеліть пергаментом і змастіть олією.
  4. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Прикрасьте готовий пиріг на свій смак.
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Автор: Ольга Котів