Такий смачний, що треба готувати 2: рецепт фантастичного пирога з черешнями

31 травня 2024, 20:59
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Джерело:

Shuba

Поки триває сезон черешні, варто скористатися нагодою та приготувати з нею смачні страви. Зокрема, радимо скористатися цим простим рецептом пирога.

Він вийде пухким та солодким. Такий пиріг точно сподобається усім.

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Пиріг з черешень

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів черешень чи вишень;
– 220 грамів борошна;
– 6 яєць;
– 200 грамів масла;
– 280 грамів цукру;
– 0,25 чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Добре промийте черешню під проточною водою та видаліть кісточки.
  2. Відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте із цукром, доки суміш не побіліє, а потім додайте розм'якшене масло та знову збийте до утворення пишної маси.
  3. Додайте просіяне борошно та обережно перемішайте.
  4. Білки збийте із цукром та дрібкою солі до пишної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте лопаткою.
  5. Вистеліть форму пергаментом, вилийте в неї тісто та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин.
  6. Вийміть пиріг з духовки та додайте черешню. Знову поставте його випікатися на 40 хвилин.

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Автор: Ольга Котів