Такий смачний, що треба готувати 2: рецепт фантастичного пирога з черешнями
31 травня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Поки триває сезон черешні, варто скористатися нагодою та приготувати з нею смачні страви. Зокрема, радимо скористатися цим простим рецептом пирога.
Він вийде пухким та солодким. Такий пиріг точно сподобається усім.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо традиційний "Наполеон", що сподобається всім
Пиріг з черешень
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
– 600 грамів черешень чи вишень;
– 220 грамів борошна;
– 6 яєць;
– 200 грамів масла;
– 280 грамів цукру;
– 0,25 чайної ложки солі.
Приготування:
- Добре промийте черешню під проточною водою та видаліть кісточки.
- Відділіть жовтки від білків. Жовтки збийте із цукром, доки суміш не побіліє, а потім додайте розм'якшене масло та знову збийте до утворення пишної маси.
- Додайте просіяне борошно та обережно перемішайте.
- Білки збийте із цукром та дрібкою солі до пишної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте лопаткою.
- Вистеліть форму пергаментом, вилийте в неї тісто та поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин.
- Вийміть пиріг з духовки та додайте черешню. Знову поставте його випікатися на 40 хвилин.