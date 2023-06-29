Шоколадний пиріг з сиру та черешні: пальчики оближете

В сезон черешні так і хочеться готувати з неї всі страви: на сніданок, обід та вечерю. У нас є рецепт неймовірного десерту з цими ягодами, який прийде до смаку кожному.

Цей шоколадний пиріг дуже схожий на класичний брауні, але його смак доповнює домашній кисломолочний сир та ягоди черешні чи вишні (на вибір).

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В кулінарії поєднання смаків солодкого та кислого вже давно посідають верхівки популярних комбінацій. Це вишня, чи черешня з шоколадом, яку використовують у десертах.

Шоколадний пиріг з кисломолочним сиром та черешнями (або вишнями)

Час: 2 години

2 години Порції: 8

– 100 грамів шоколаду;– 100 грамів масла вершкового;– 2 яйця;– 50 грамів цукру;– 150 грамів борошна;– 1 столова ложка розпушувача;– 1 столова ложка какао.

Приготування:

Масло розтоплюємо з шоколадом.

Яйця збиваємо з цукром до білої пінки і додаємо шоколад з маслом.

Далі додаємо всі сухі інгредієнти і замішуємо тісто.

– 300 грамів сиру кисломолочного;– 2 яйця;– 3 столові ложки цукру;– ванільний цукор.

Приготування:

Все перебиваємо блендером.

Шоколадне тісто розділяємо на дві частини і викладаємо між ними шар сирної маси зверху з черешнями чи вишнями.

Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин залежно від розмірів випічки.

Смачного!

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