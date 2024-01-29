Пиріг з грушами та сиром: приготуйте найпростішу страву, яка смакує, як в ресторані

29 січня 2024, 10:51
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Джерело:

Володимир Ярославський

Ресторанна страва може бути по-справжньому швидкою. Спробуйте приготувати пиріг з грушами та сиром брі.

Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів свій простий рецепт. На приготування знадобиться зовсім мало часу.

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Пиріг з грушами та двома видами сиру

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів листового тіста;
– 2 – 3 груші;
– 1 яйце;
– 100 грамів сиру Брі;
– 50 грамів сиру Дор Блю;
– лісовий горіх або мигдаль до смаку;
– мед;
– жменя борошна.

Приготування:

  1. Розморожене тісто розкачайте прямокутником товщиною приблизно 5 міліметрів на посипаній борошном стільниці.
  2. Трішечки надріжте тісто по краях, а в середині попроколюйте його виделкою. Змастіть тісто яйцем та запікайте до рум'яної скоринки 25 хвилин при 175 градусах.
  3. Далі середину тіста трішечки придавіть руками та покладіть очищену грушу, нарізану частинками. Також додайте шматочки сиру.
  4. Поставте пиріг знову в розігріту до 175 градусів духовку хвилин на 20. Запікайте, поки не почне підрум'янюватись сир.
  5. Дістаньте пиріг з духовки, посипте горішками та полийте медом. Їсти можна і гарячим, і холодним.

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Автор: Ольга Котів