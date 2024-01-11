У вас точно є все для цього рецепта: готуємо ідеальний бабусин пиріг на кефірі
11 січня 2024, 16:07Читать новость на русском
Джерело:ya.varlamova
До чаю чи кави найкраще смакує домашня випічка. На щастя, приготувати її не так вже й важко.
Зокрема, спробуйте спекти манник. У цей пиріг можна додавати абсолютно будь-яку начинку або ж взагалі обійтися без неї. Чудово підійдуть яблука, заморожені ягоди чи густе варення.
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Бабусин пиріг – простий рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка манки;
– 1 склянка борошна;
– пакетик розпушувача;
– пакетик ваніліну;
– 3 столові ложки олії;
– заморожені вишні чи варення до смаку.
Приготування:
- Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте манці розбухнути 30 – 50 хвилин.
- Додайте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
- Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
- Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
- Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.