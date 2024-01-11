У вас точно є все для цього рецепта: готуємо ідеальний бабусин пиріг на кефірі

11 січня 2024, 16:07
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Джерело:

ya.varlamova

До чаю чи кави найкраще смакує домашня випічка. На щастя, приготувати її не так вже й важко.

Зокрема, спробуйте спекти манник. У цей пиріг можна додавати абсолютно будь-яку начинку або ж взагалі обійтися без неї. Чудово підійдуть яблука, заморожені ягоди чи густе варення.

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Бабусин пиріг – простий рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка манки;
– 1 склянка борошна;
– пакетик розпушувача;
– пакетик ваніліну;
– 3 столові ложки олії;
– заморожені вишні чи варення до смаку.

Приготування

  1. Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте манці розбухнути 30 – 50 хвилин.
  2. Додайте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
  3. Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
  4. Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
  5. Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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Автор: Ольга Котів