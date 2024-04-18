Як піца, але краще: готуємо смачнющий пиріг з ковбасою та сиром, який люблять всі італійці
18 квітня 2024, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Італійський пиріг Стромболі здатен вразити смаком кожного. Він дуже схожий на закриту піцу, але готується навіть простіше.
Такий пиріг чудово підійде на вечерю. Окрім цього, його можна приготувати на дружні посиденьки та нарізати порційними шматочками.
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Італійський пиріг з ковбасою та сиром
- Час: 2 години
- Порцій: 8
– 1 склянка води;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 4 склянки борошна.
Начинка:
– 4 столові ложки масла 73%;
– 2 зубчики часнику;
– пучок петрушки;
– 450 грамів сиров'яленої ковбаси;
– 450 грамів моцарели;
– 1 велике яйце.
Приготування:
- Для тіста збийте теплу воду, дріжджі та цукор. Дайте відпочити 5 хвилин, а потім перекладіть у велику миску та додайте оливкову олію, сіль і борошно. Добре перемішайте. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню. Вимішуйте доти, доки воно не стане м'яким.
- Сформуйте з тіста гладку кулю. Помістіть її у змащену маслом миску. Тісто теж повністю змастіть маслом. Накрийте чистим кухонним рушником і дайте піднятися протягом 1 – 1,5 години.
- Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть два дека пергаментним папером. Коли тісто збільшиться вдвічі, продавіть його, щоб вийшло повітря, та розділіть навпіл.
- Розкачайте кожну половину в прямокутник. Змішайте розтоплене вершкове масло і часник. Розподіліть цю суміш по всьому тісту та посипте подрібненою петрушкою. Викладіть на кожен прямокутник по половині нарізаної ковбаси та сиру, залишивши 1 вільний від начинки сантиметр унизу та 3 сантиметри вгорі.
- Змастіть краї збитим яйцем. Згорніть у щільний довгий рулет, підігнувши кінці. Змастіть стромболі яйцем і гострим ножем зробіть 4 надрізи зверху.
- Випікайте приблизно 20 – 25 хвилин або до рум'яної скоринки.