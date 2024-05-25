Ваші рідні будуть у захваті: приготуйте фантастичний пиріг з куркою та грибами

25 травня 2024, 18:30
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Джерело:

yuliia.senych

Пиріг з куркою та грибами ідеально підійде для родинної вечері. Окрім цього, готувати його – дуже просто.

Ви можете змінювати начинку на свій розсуд. Для цього чудово підійдуть фарш, твердий чи кисломолочний сир, овочі тощо.

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Пиріг з куркою та грибами

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів масла;
– 1 жовток;
– 3 столові ложки води;
– чверть чайної ложки розпушувача;
– третина чайної ложки солі.
Начинка
– 250 – 300 грамів філе курки;
– 250 грамів грибів;
– масло для смаження.
Заливка:
– 3 яйця;
– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;
– 100 – 150 грамів тертого сиру;
– спеції до смаку.

Дивіться відео, як приготувати пиріг з куркою та грибами

Приготування:

  1. У просіяне борошно додайте сіль, розпушувач та охолоджене вершкове масло. Перетріть цю суміш у крихту, додайте жовток і холодну воду. Замісіть тісто, загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 – 40 хвилин.
  2. На вершковому маслі обсмажте нарізані філе та гриби до золотистої скоринки, додайте спеції до смаку.
  3. Тісто дістаньте з холодильника, розкачайте і виріжте коло діаметром 24 сантиметри. Перекладіть у форму. З обрізків тіста сформуйте бортики.
  4. Проколіть основу виделкою і випікайте 10 хвилин при 200 градусах.
  5. З'єднайте яйця, вершки, тертий сир і спеції. На підпечене тісто викладіть начинку і залийте заливкою. Випікайте 35 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.

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Автор: Ольга Котів