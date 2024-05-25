Ваші рідні будуть у захваті: приготуйте фантастичний пиріг з куркою та грибами

Пиріг з куркою та грибами ідеально підійде для родинної вечері. Окрім цього, готувати його – дуже просто.

Ви можете змінювати начинку на свій розсуд. Для цього чудово підійдуть фарш, твердий чи кисломолочний сир, овочі тощо.

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Пиріг з куркою та грибами

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– 200 грамів борошна;– 100 грамів масла;– 1 жовток;– 3 столові ложки води;– чверть чайної ложки розпушувача;– третина чайної ложки солі.– 250 – 300 грамів філе курки;– 250 грамів грибів;– масло для смаження.– 3 яйця;– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;– 100 – 150 грамів тертого сиру;– спеції до смаку.

Дивіться відео, як приготувати пиріг з куркою та грибами

Приготування:

У просіяне борошно додайте сіль, розпушувач та охолоджене вершкове масло. Перетріть цю суміш у крихту, додайте жовток і холодну воду. Замісіть тісто, загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 – 40 хвилин. На вершковому маслі обсмажте нарізані філе та гриби до золотистої скоринки, додайте спеції до смаку. Тісто дістаньте з холодильника, розкачайте і виріжте коло діаметром 24 сантиметри. Перекладіть у форму. З обрізків тіста сформуйте бортики. Проколіть основу виделкою і випікайте 10 хвилин при 200 градусах. З'єднайте яйця, вершки, тертий сир і спеції. На підпечене тісто викладіть начинку і залийте заливкою. Випікайте 35 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.