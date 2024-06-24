З листкового тіста: як приготувати тарт зі спаржею, яйцями та помідорами

24 червня 2024, 06:27
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Джерело:

Kwestia smaku

Це красивий та вишуканий пиріг, який готується дуже швидко. Він підходить як для перекусу, так і для легкої вечері.

Простий у приготуванні, з доступних сезонних продуктів – тарт зі спаржею просто тане у роті. Це насолода у кожному шматку!

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Пиріг зі спаржею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Так смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– приблизно 250 грамів листкового тіста;
– пів пучка зеленої спаржі;
– 150 грамів помідорів черрі;
– 100 грамів блакитного сиру;
– 2 столові ложки тертого твердого сиру;
– 2 яйця;
– кілька листочків базиліка (за бажанням).

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Спаржу помийте, обламайте жорсткі та світлі кінці (вони зламаються в потрібному місці), обсушіть.
  3. Помідори розріжте навпіл, сир наріжте кубиками.
  4. Твердий сир грана падано натріть на дрібній тертці.
  5. Вийміть листкове тісто з холодильника, розгорніть його та покладіть у форму для випікання.
  6. На дно викладіть спаржу і помідори.
  7. Приправте сіллю і перцем.
  8. Вбийте яйця і посипте подрібненим, а потім тертим сиром.
  9. Поставте в духовку на 20 хвилин.
  10. Посипте свіжим базиліком.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська