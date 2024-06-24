З листкового тіста: як приготувати тарт зі спаржею, яйцями та помідорами
24 червня 2024, 06:27Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Це красивий та вишуканий пиріг, який готується дуже швидко. Він підходить як для перекусу, так і для легкої вечері.
Простий у приготуванні, з доступних сезонних продуктів – тарт зі спаржею просто тане у роті. Це насолода у кожному шматку!
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Пиріг зі спаржею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– приблизно 250 грамів листкового тіста;
– пів пучка зеленої спаржі;
– 150 грамів помідорів черрі;
– 100 грамів блакитного сиру;
– 2 столові ложки тертого твердого сиру;
– 2 яйця;
– кілька листочків базиліка (за бажанням).
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Спаржу помийте, обламайте жорсткі та світлі кінці (вони зламаються в потрібному місці), обсушіть.
- Помідори розріжте навпіл, сир наріжте кубиками.
- Твердий сир грана падано натріть на дрібній тертці.
- Вийміть листкове тісто з холодильника, розгорніть його та покладіть у форму для випікання.
- На дно викладіть спаржу і помідори.
- Приправте сіллю і перцем.
- Вбийте яйця і посипте подрібненим, а потім тертим сиром.
- Поставте в духовку на 20 хвилин.
- Посипте свіжим базиліком.