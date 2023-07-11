Пиріг з New York Times з сезонними ягодами – стане улюбленцем родини

11 липня 2023, 19:26
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Нам здається, смачнішого тіста ніж на пиріг з New York Times немає. А щоб і ви в цьому переконалися – приготуйте його вже сьогодні.

Пиріг з видання The New York Times став справжнім бестселером у газеті. Декілька років поспіль на численні прохання американських домогосподарок  газета публікувала цей рецепт пирога. У класичному виконанні його готують зі сливами.

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Ми пропонуємо приготувати домашню випічку з сезонними ягодами та фруктами.

Рецепт пирога з New York Times

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
 Інгредієнти:
 – 180 грамів м'якого масла
 – 180 грамів цукру
 – 180 грамів борошна
 – 3 яйця
 – 1 ложка розпушувача без гірки
 – щіпка солі
 – фрукти та ягоди.

Приготування:

  • М'яке вершкове масло збиваємо з цукром, додаємо яйця та щіпку солі. Наприкінці вмішуємо попередньо просіяне борошно та розпушувач для тіста.
  • Викладаємо тісто у жаротривку форму, а зверху посипаємо ягодами та нарізаними фруктами.
  • Випікаємо пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин. Готову випічку можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак