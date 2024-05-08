Зметуть зі столу за секунду: готуємо божественний пиріг із печінкою та яйцем

8 травня 2024, 13:34
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Джерело:

Shuba

Пиріг зі солоною начинкою – ідеальна страва для сніданку. Спробуйте приготувати його з печінкою та яйцем.

Страва вийде смачною та ароматною. Вона точно сподобається вашим близьким.

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Пиріг з печінкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 120 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 150 грамів сметани;
– 0,5 чайної ложки розпушувача.
Начинка:
– 650 грамів курячої печінки;
– 4 яйця;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1 цибулина;
– зелень, спеції до смаку.

Приготування:

  1. Курячу печінку добре промийте, обріжте зайвий жир та плівки. Відваріть її у киплячій підсоленій воді протягом 8 – 10 хвилин, а потім наріжте великими шматочками.
  2. Зваріть яйця круто, почистьте та наріжте великими шматочками.
  3. На пательні розігрійте олію, посмажте до прозорості нарізану кубиками цибулю.
  4. У великій мисці з'єднайте цибулю, яйця, печінку та добре перемішайте. Додайте подрібнену зелень та крохмаль.
  5. У мисці збийте сметану, яйце, дрібку солі, борошно та розпушувач.
  6. Вилийте половину тіста у форму, потім покладіть начинку й залийте рештою тіста. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

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Автор: Ольга Котів