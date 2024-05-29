На аромат прибіжать сусіди: готуємо казково смачний пиріг з ревенем та полуницею
29 травня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Домашня випічка завжди смачніша, ніж магазинна. Спробуйте приготувати цей простий та надзвичайно ароматний пиріг з ревенем і полуницею.
Тісто просто танутиме у роті. Начинка у цьому пирозі – справжній витвір мистецтва.
Варто спробувати Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту
Пиріг з ревенем та полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів масла;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру.
Для начинки:
– 500 грамів ревеню;
– 300 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів меленої кориці.
Приготування:
- У просіяне борошно додайте розм'якшене вершкове масло, яйце, звичайний та ванільний цукор. Замісіть еластичне тісто, загорніть його в харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки ревінь і полуницю помийте та обсушіть. Ревінь наріжте шматочками по 1 – 1,5 сантиметра, посипте корицею, половиною цукру та перемішайте. Полуницю середнього розміру розріжте на 4 частини.
- Круглу форму змастіть маслом. Тісто розкачайте по її розміру, але із запасом для бортиків. Викладіть його у форму, вистелену пергаментом, сформуйте бортики та поколіть виделкою.
- Зверху рівномірно розкладіть кубики ревеню й легенько втисніть їх у тісто. Зверху покладіть шматочки полуниці й посипте другою половиною цукру.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 – 40 хвилин до золотистості.