Його обожнюють всі німці: приготуйте розкішний пиріг з ревеню

21 червня 2024, 16:44
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Джерело:

yuliia.senych

Ревінь – ідеальний інгредієнт для пирогів. Зокрема, такі солодощі просто обожнюють у Німеччині.

Радимо додати в начинку ще й полуницю. Так пиріг буде соковитішим.

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Німецький пиріг з ревенем

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 100 грамів масла;
– 2 яйця;
– 180 грамів борошна;
– 80 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі.
Начинка:
– 300 грамів ревеню;
– 100 грамів полуниці;
– цукор, кориця до смаку.
Посипка:
– 60 грамів масла;
– 60 грамів цукру;
– 10 грамів борошна;
– ванільний цукор до смаку.

Дивіться, як приготувати пиріг з ревенем:

Приготування:

  1. Для тіста з'єднайте м'яке вершкове масло, яйця, цукор і сіль. Просійте борошно з розпушувачем і добре перемішайте. Перекладіть тісто у форму, застелену пергаментом.
  2. Для начинки ревінь і полуницю промийте і подрібніть. Викладіть на тісто і посипте цукром та корицею. 
  3. Для посипки холодне вершкове масло з'єднайте зі звичайним та ванільним цукром, а також борошном. Перетріть в крихту.
  4. Посипте пиріг крихтою та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.

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Автор: Ольга Котів