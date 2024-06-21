Його обожнюють всі німці: приготуйте розкішний пиріг з ревеню
21 червня 2024, 16:44Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Ревінь – ідеальний інгредієнт для пирогів. Зокрема, такі солодощі просто обожнюють у Німеччині.
Радимо додати в начинку ще й полуницю. Так пиріг буде соковитішим.
Варто спробувати Можна навіть тим, хто на дієті: готуємо неймовірно ніжний полуничний десерт
Німецький пиріг з ревенем
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 100 грамів масла;
– 2 яйця;
– 180 грамів борошна;
– 80 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі.
Начинка:
– 300 грамів ревеню;
– 100 грамів полуниці;
– цукор, кориця до смаку.
Посипка:
– 60 грамів масла;
– 60 грамів цукру;
– 10 грамів борошна;
– ванільний цукор до смаку.
Дивіться, як приготувати пиріг з ревенем:
Приготування:
- Для тіста з'єднайте м'яке вершкове масло, яйця, цукор і сіль. Просійте борошно з розпушувачем і добре перемішайте. Перекладіть тісто у форму, застелену пергаментом.
- Для начинки ревінь і полуницю промийте і подрібніть. Викладіть на тісто і посипте цукром та корицею.
- Для посипки холодне вершкове масло з'єднайте зі звичайним та ванільним цукром, а також борошном. Перетріть в крихту.
- Посипте пиріг крихтою та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.