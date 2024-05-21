Навіть крихти не залишиться: готуємо унікальний пиріг без замісу з шинкою та сиром
21 травня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Смачний пиріг можна приготувати навіть без замішування тіста. Спробуйте скористатися вже готовим тістом філо.
Цей пиріг готується дуже просто. Він сподобається кожному.
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Пиріг з шинкою та сиром
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 упаковка тіста філо;
– 150 грамів шинки;
– 150 грамів бекону;
– 200 грамів сиру;
– 50 грамів масла.
Заливка:
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів вершки;
– сіль, спеції, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати цей пиріг: відео
Приготування: ️
- Тісто філо завчасно дістаньте з холодильника та залиште розморожуватися.
- Далі зберіть кожен лист тіста в гармошку та викладіть у форму. Якщо тісто пересохло, накрийте його вологим рушником та залиште на 20 – 30 хвилин.
- Поміж тіста в довільному порядку вставте шматки сиру, бекону та шинки. Змастіть тісто розтопленим вершковим маслом.
- Для заливки змішайте яйця, вершки та спеції. Залийте пиріг заливкою та відправте його випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.