Навіть крихти не залишиться: готуємо унікальний пиріг без замісу з шинкою та сиром

21 травня 2024, 18:58
Читать новость на русском

Джерело:

yuliia.senych

Смачний пиріг можна приготувати навіть без замішування тіста. Спробуйте скористатися вже готовим тістом філо.

Цей пиріг готується дуже просто. Він сподобається кожному.

Варто спробувати Головна страва весни: приготуйте феєричні кабачкові човники з розкішною начинкою

Пиріг з шинкою та сиром

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка тіста філо;
– 150 грамів шинки;
– 150 грамів бекону;
– 200 грамів сиру;
– 50 грамів масла.
Заливка:
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів вершки; 
– сіль, спеції, перець до смаку.

Дивіться, як приготувати цей пиріг: відео

Приготування: ️

  1. Тісто філо завчасно дістаньте з холодильника та залиште розморожуватися.
  2. Далі зберіть кожен лист тіста в гармошку та викладіть у форму. Якщо тісто пересохло, накрийте його вологим рушником та залиште на 20 – 30 хвилин.
  3. Поміж тіста в довільному порядку вставте шматки сиру, бекону та шинки. Змастіть тісто розтопленим вершковим маслом.
  4. Для заливки змішайте яйця, вершки та спеції. Залийте пиріг заливкою та відправте його випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну закуску з кабачків.
Автор: Ольга Котів