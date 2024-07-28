Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів
28 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Ідеальний пиріг можна приготувати швидко і просто. Окрім цього, для нього потрібні лише найпростіші інгредієнти.
Пиріг "Трухлявий пень" чудово підійде для сімейного чаювання. Спробуйте – вам сподобається.
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Пиріг "Трухлявий пень"
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
– склянка кефіру;
– склянка цукру;
– склянка борошна;
– склянка варення;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів олії.
Дивіться, як приготувати цей смачний пиріг: відео
Приготування:
- Склянку варення з'єднайте з теплим кефіром, сіллю і цукром.
- Додайте яйця і просіяне борошно з розпушувачем. Влийте олію та перемішайте.
- Форму застеліть пергаментом і змастіть олією. Вилийте в неї тісто та розрівняйте.
- Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на годину.