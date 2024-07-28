Пиріг "Трухлявий пень": готуємо ідеальний десерт з найпростіших інгредієнтів

28 липня 2024, 17:59
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Джерело:

Yuliia.senych

Ідеальний пиріг можна приготувати швидко і просто. Окрім цього, для нього потрібні лише найпростіші інгредієнти.

Пиріг "Трухлявий пень" чудово підійде для сімейного чаювання. Спробуйте – вам сподобається.

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Пиріг "Трухлявий пень"

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– склянка кефіру;
– склянка цукру;
– склянка борошна;
– склянка варення;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 50 мілілітрів олії.

Дивіться, як приготувати цей смачний пиріг: відео

Приготування:

  1. Склянку варення з'єднайте з теплим кефіром, сіллю і цукром.
  2. Додайте яйця і просіяне борошно з розпушувачем. Влийте олію та перемішайте.
  3. Форму застеліть пергаментом і змастіть олією. Вилийте в неї тісто та розрівняйте.
  4. Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на годину.
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Автор: Ольга Котів