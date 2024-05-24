Улюблена страва усіх британців: готуємо фантастично смачний і простий пиріг вівчаря
24 травня 2024, 12:59Читать новость на русском
Пиріг вівчаря – класика британської кухні, яку люблять в усьому світі. Ця страва готується значно легше, ніж може здатися.
Пиріг вівчаря має неймовірний вигляд, інформує Смачно 24. Він стане ідеальним варіантом, щоб вразити батьків чи друзів, які приїхали в гості.
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Пиріг вівчаря – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 400 грамів яловичого фаршу;
– 150 грамів твердого сиру;
– 6 – 8 картоплин;
– 1 яйце;
– половинка цибулі;
– 50 грамів масла;
– 1 лавровий лист;
– половина банки томатного соусу;
– сіль, приправа до м’яса, перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю необхідно почистити та відварити. Далі зробіть з неї пюре, додайте кубик масла та посоліть до смаку.
- Половинку цибулі почистьте та дрібно наріжте. Після цього посмажте її на олії до золотистого кольору.
- Коли цибуля підрум’яниться, саме час додавати томатний соус.
- Паралельно в окрему посудину до яловичого фаршу додайте яйце, сіль, приправу до м’яса та перець. Усе гарно перемішайте.
- Коли цибуля з соусом протушкуються, долийте трохи води та засипте фарш зі спеціями. Все перемішайте і дайте обсмажитися. Рідина має випаруватися.
- Сформуйте пиріг: спершу викладіть обсмажений фарш, на нього – натертий сир, а зверху – шар картопляного пюре.
- Поставте страву в розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин.