Ви забудете про шарлотку: рецепт ідеального яблучного пирога з лаваша
4 березня 2024, 17:10Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Випічку з яблуками люблять ледь не всі. Однак не поспішайте готувати шарлотку – скористайтеся цим лінивим рецептом.
Замішувати тісто не потрібно. Лаваш чудово його замінить.
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Яблучний пиріг з лаваша
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
– 5 – 6 яблук;
– 2 лаваші;
– 700 грамів сиру;
– 2 яйця;
– цедра лимона;
– 300 грамів цукру;
– 100 грамів масла;
– 1 столова ложка меду.
Приготування:
- Почистьте яблука та наріжте їх кубиком.
- На пательню викладіть масло, цукор, мед та яблука. Тушкуйте їх 30 хвилин.
- Тим часом до сиру додайте цедру, яйця та добре перемішайте.
- Намастіть сирною сумішшю лаваші та закрутіть їх в рулети. Наріжте шматками та викладіть у форму для запікання.
- Зверху розрівняйте яблука. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.