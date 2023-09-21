Пиріг "Ягідна насолода" до чаю чи кави – обов'язково спробуйте цими вихідними

21 вересня 2023, 16:01
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Не знаєте, що приготувати до чаю? Спробуйте цей простий рецепт пирога з ягодами, який точно стане одним з улюблених цієї осені.

Пиріг з ягодами – відмінний варіант для швидкої домашньої випічки, коли немає часу на довгі приготування. Ягоди для випічки можна обирати будь-які: малину, ожину, смородину, полуницю чи лохину.

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Обов'язково подавайте десерт з кулькою морозива – так смачніше!

Рецепт пирога "Ягідна насолода"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти для тіста:
 – 120 грамів борошна;
 – 100 грамів цукру;
 – 5 грамів розпушувача для тіста;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 125 грамів жирних коров'ячих вершків.
Для начинки:
 – 400 грамів ягід;
 – 5 грамів цедри апельсина;
 – 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 100 грамів цукру.

Приготування:

  • Ягоди змішуємо з апельсиновою цедрою, цукром та крохмалем.
  • Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста. Вливаємо вершки та додаємо натерте масло. Замішуємо тісто.
  • На форму з пергаментом викладаємо ягоди, зверху тісто.
  • Запікаємо пиріг 30 хвилин в розігрітій духовці при 180 градусах.
  • Змащуємо пиріг зверху вершками, додаємо цукор і запікаємо ще 10 хвилин.
  • Дістаємо випічку з духовки, додаємо морозиво та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак