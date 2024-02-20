Навіть тісто замішувати не треба: готуємо пиріг зі шпинатом, який розірвав інстаграм

20 лютого 2024, 11:09
Читать новость на русском

Джерело:

_lady.stegantseva_

Якщо не хочете замішувати тісто, спробуйте використати листкове. Пиріг вийде смачним та хрустким.

У цьому рецепті використовується свіжий шпинат. Проте ви можете брати й заморожений, попередньо його трошки протушкувавши.

Варто спробувати Ви готуватимете її не раз: рецепт ідеальної запіканки, від якої всі будуть в захваті

Листковий пиріг зі шпинатом та сиром

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 225 грамів листкового тіста;
– 70 грамів шпинату;
– 50 грамів твердого сиру;
– 4 яйця;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. У мисці змішайте натертий сир, помитий шпинат та 3 яйця. Посоліть, поперчіть та все добре перемішайте.
  2. Розморожене готове листкове тісто трохи розкачайте, викладіть начинку та добре заліпіть краї.
  3. Зверху змажте збитим яйцем. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин.
Сподобався рецепт? Спробуйте приготувати смачнющий пиріг з куркою, але не з тістом, а з рисом.
Автор: Ольга Котів