Навіть тісто замішувати не треба: готуємо пиріг зі шпинатом, який розірвав інстаграм
20 лютого 2024, 11:09Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Якщо не хочете замішувати тісто, спробуйте використати листкове. Пиріг вийде смачним та хрустким.
У цьому рецепті використовується свіжий шпинат. Проте ви можете брати й заморожений, попередньо його трошки протушкувавши.
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Листковий пиріг зі шпинатом та сиром
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 225 грамів листкового тіста;
– 70 грамів шпинату;
– 50 грамів твердого сиру;
– 4 яйця;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- У мисці змішайте натертий сир, помитий шпинат та 3 яйця. Посоліть, поперчіть та все добре перемішайте.
- Розморожене готове листкове тісто трохи розкачайте, викладіть начинку та добре заліпіть краї.
- Зверху змажте збитим яйцем. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин.