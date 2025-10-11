Ці пиріжки додадуть осінньому чаюванню особливого тематичного колориту. Вони дуже прості у приготуванні, а начинка виходить такою оригінальною та солодкою, що одразу не всі можуть розпізнати її складники, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Світ рецептів".
До речі Усі помилково власноруч "вбивають" смак кави: як правильно варити напій у джезві
Зверніть увагу!
Гарбуз – універсальний овоч, тому ви легко можете поєднувати його з будь-якими фруктовими акцентами. А ще – не забудьте про дрібку кориці, радить портал Wineglass.
Як зробити пиріжки з гарбузовою начинкою?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
начинка:
– 600 грамів гарбуза;
– 20 грамів вершкового масла;
– 5 столових ложок цукру;
– цедра апельсина;
тісто:
– 70 мілілітрів води;
– 6 грамів сухих дріжджів;
– 2 яйця;
– 2/3 чайних ложок солі;
– 50 грамів цукру;
– 300 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- У теплу воду висипте дріжджі, розмішайте та залиште на кілька хвилин, щоб вони активувалися.
- У великій мисці збийте яйця з цукром і сіллю до розчинення кристалів. Додайте активні дріжджі, перемішайте.
- Просійте борошно та поступово введіть його в рідку суміш, замішуючи м’яке тісто. Додайте розм’якшене вершкове масло та продовжуйте замішування на робочій поверхні, злегка присипаній борошном.
- Коли тісто стане еластичним і перестане липнути до рук, сформуйте колобок, змастіть його рослинною олією, покладіть у миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на годину в теплому місці, щоб піднялося.
- Тим часом приготуйте начинку. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. У сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть гарбуз, додайте цукор і натерту лимонну цедру. Готуйте, помішуючи, доки рідина не випарується, а шматочки гарбуза не стануть м’якими.
- Підняте тісто поділіть на десять частин. З кожної сформуйте колобок і залиште під плівкою на 10 – 15 хвилин, щоб тісто "відпочило".
- Потім розплющте колобки в коржі, викладіть у центр трохи гарбузової начинки та ретельно защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині.
- Перекладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом донизу.
- Накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин.
- Перед випіканням змастіть верх кожного пиріжка сумішшю жовтка й молока.
- Випікайте при температурі 190 градусів протягом 13 – 15 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
Що оригінального приготувати з гарбуза?
- Ці пиріжки чудово смакуватимуть з гарбузовим лате.
- Зі спеціями цей напій смакуватиме ще краще, аніж у кавʼярнях.