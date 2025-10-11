Ці пиріжки додадуть осінньому чаюванню особливого тематичного колориту. Вони дуже прості у приготуванні, а начинка виходить такою оригінальною та солодкою, що одразу не всі можуть розпізнати її складники, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Світ рецептів".

Гарбуз – універсальний овоч, тому ви легко можете поєднувати його з будь-якими фруктовими акцентами. А ще – не забудьте про дрібку кориці, радить портал Wineglass.

Як зробити пиріжки з гарбузовою начинкою?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

начинка:

– 600 грамів гарбуза;

– 20 грамів вершкового масла;

– 5 столових ложок цукру;

– цедра апельсина;

тісто:

– 70 мілілітрів води;

– 6 грамів сухих дріжджів;

– 2 яйця;

– 2/3 чайних ложок солі;

– 50 грамів цукру;

– 300 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

У теплу воду висипте дріжджі, розмішайте та залиште на кілька хвилин, щоб вони активувалися. У великій мисці збийте яйця з цукром і сіллю до розчинення кристалів. Додайте активні дріжджі, перемішайте. Просійте борошно та поступово введіть його в рідку суміш, замішуючи м’яке тісто. Додайте розм’якшене вершкове масло та продовжуйте замішування на робочій поверхні, злегка присипаній борошном. Коли тісто стане еластичним і перестане липнути до рук, сформуйте колобок, змастіть його рослинною олією, покладіть у миску, накрийте харчовою плівкою та залиште на годину в теплому місці, щоб піднялося. Тим часом приготуйте начинку. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. У сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть гарбуз, додайте цукор і натерту лимонну цедру. Готуйте, помішуючи, доки рідина не випарується, а шматочки гарбуза не стануть м’якими. Підняте тісто поділіть на десять частин. З кожної сформуйте колобок і залиште під плівкою на 10 – 15 хвилин, щоб тісто "відпочило". Потім розплющте колобки в коржі, викладіть у центр трохи гарбузової начинки та ретельно защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині. Перекладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом донизу. Накрийте рушником і залиште ще на 10 хвилин. Перед випіканням змастіть верх кожного пиріжка сумішшю жовтка й молока. Випікайте при температурі 190 градусів протягом 13 – 15 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Що оригінального приготувати з гарбуза?