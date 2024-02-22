Улюблений десерт наших предків: готуємо облизні за автентичним рецептом
22 лютого 2024, 21:04Читать новость на русском
Джерело:Vogue
Облизні – давня українська страва. ЇЇ описали ще в книзі Зіновії Клиновецької "Страви й напитки на Україні" 1913 року.
О́близнями називають маленькі смажені пиріжечки з начинкою. Їх роблять з пісного тіста, для начинки використовують повидло або густе варення.
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О́близні
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 200 мілілітрів квасу;
– 1 чайна ложка рафінованої олії без запаху;
– 2 – 3 чайні ложки цукру;
– 250 грамів борошна + ще трохи для посипання тіста;
– повидло або дуже густе варення до смаку;
– 500 мл рафінованої олії для смаження.
Приготування:
- У глибоку миску налийте квас, додайте цукор та ложку олії. Перемішайте, всипте більшу частину борошна та замісіть тісто. Місіть, поступово додаючи борошно, доки тісто не стане пружним і перестане липнути до рук.
- Присипте робочу поверхню і тісто борошном, розкачайте його тонким шаром та виріжте кружальця за допомогою формочки для печива або склянки.
- У центр кожного кружальця покладіть повидло та защепіть краї.
- Добре розігрійте олію у глибокій каструлі на середньому вогні. Смажте облизні невеликими партіями до золотавого відтінку з усіх боків. Посмажені смаколики виймайте і кладіть на паперові рушники. Перед подачею присипте цукровою пудрою або полийте медом.