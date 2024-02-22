Улюблений десерт наших предків: готуємо облизні за автентичним рецептом

Облизні – давня українська страва. ЇЇ описали ще в книзі Зіновії Клиновецької "Страви й напитки на Україні" 1913 року.

О́близнями називають маленькі смажені пиріжечки з начинкою. Їх роблять з пісного тіста, для начинки використовують повидло або густе варення.

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О́близні

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

– 200 мілілітрів квасу;– 1 чайна ложка рафінованої олії без запаху;– 2 – 3 чайні ложки цукру;– 250 грамів борошна + ще трохи для посипання тіста;– повидло або дуже густе варення до смаку;– 500 мл рафінованої олії для смаження.

Приготування:

У глибоку миску налийте квас, додайте цукор та ложку олії. Перемішайте, всипте більшу частину борошна та замісіть тісто. Місіть, поступово додаючи борошно, доки тісто не стане пружним і перестане липнути до рук. Присипте робочу поверхню і тісто борошном, розкачайте його тонким шаром та виріжте кружальця за допомогою формочки для печива або склянки. У центр кожного кружальця покладіть повидло та защепіть краї. Добре розігрійте олію у глибокій каструлі на середньому вогні. Смажте облизні невеликими партіями до золотавого відтінку з усіх боків. Посмажені смаколики виймайте і кладіть на паперові рушники. Перед подачею присипте цукровою пудрою або полийте медом.