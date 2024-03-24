Ніякого м'яса, а на смак не відрізнити: готуємо фантастичні пісні котлети

24 березня 2024, 14:08
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Джерело:

"Готуємо з Лесею Піжик"

Пісні страви можуть бути по-справжньому смачними. Спробуйте приготувати ці котлетки – навіть не скажеш, що там немає м'яса.

Вони готуються дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Рецепт пісних котлет

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 12
Інгредієнти:
– 200 грамів волоських горіхів;
– 200 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 50 мілілітрів олії;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 2 грами мускатного горіха.

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, натріть на дрібну тертку й відтисніть сік. Горіхи подрібніть на блендері до крихти. Велику цибулю і часник почистьте і теж подрібніть у блендері.
  2. У мисці змішайте картоплю, горіхи, цибулю із часником. Додайте сіль, перець, приправи та добре вимішайте масу до однорідності. Сформуйте круглі котлетки.
  3. На тарілку насипте панірувальні сухарі й обкачайте в них котлетки. Розігрійте пательню з олією і посмажте їх на середньому вогні до рум'яної скоринки з кожного боку.
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Автор: Ольга Котів