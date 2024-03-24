Ніякого м'яса, а на смак не відрізнити: готуємо фантастичні пісні котлети
24 березня 2024, 14:08Читать новость на русском
Джерело:"Готуємо з Лесею Піжик"
Пісні страви можуть бути по-справжньому смачними. Спробуйте приготувати ці котлетки – навіть не скажеш, що там немає м'яса.
Вони готуються дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.
Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Рецепт пісних котлет
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 12
– 200 грамів волоських горіхів;
– 200 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 50 мілілітрів олії;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 2 грами мускатного горіха.
Приготування:
- Картоплю почистьте, натріть на дрібну тертку й відтисніть сік. Горіхи подрібніть на блендері до крихти. Велику цибулю і часник почистьте і теж подрібніть у блендері.
- У мисці змішайте картоплю, горіхи, цибулю із часником. Додайте сіль, перець, приправи та добре вимішайте масу до однорідності. Сформуйте круглі котлетки.
- На тарілку насипте панірувальні сухарі й обкачайте в них котлетки. Розігрійте пательню з олією і посмажте їх на середньому вогні до рум'яної скоринки з кожного боку.