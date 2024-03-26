І м'яса не треба: готуємо пісні рисові тюфтельки з грибами
26 березня 2024, 11:25Читать новость на русском
Джерело:"ТІАНА готувати просто"
Пісні страви бувають дуже смачними. Зокрема, як ці рисові тюфтельки з грибами.
Можете також поекспериментувати зі складом. Додайте до них свої улюблені інгредієнти.
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Пісні тюфтельки з грибами
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка рису;
– 2 склянки води;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 500 грамів печериць;
– сіль, перець чорний мелений до смаку;
– 30 грамів борошна;
– 40 мілілітрів олії.
Для соусу:
– 250 грамів томатного соусу;
– 150 мілілітрів води;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Рис залийте водою, посоліть, доведіть до кипіння й варіть на легкому вогні до готовності.
- Цибулю наріжте кубиками й обсмажте на олії, помішуючи, впродовж 2 хвилин. Додайте натерту на велику терку моркву, перемішайте та смажте ще 2 хвилини.
- Гриби наріжте невеликими кубиками, додайте до овочів і смажте, помішуючи, 7 хвилин. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Готовий рис помніть ложкою, додайте засмажку й ретельно перемішайте. Сформуйте круглі тюфтельки, запаніруйте їх в борошні й викладіть у форму для запікання.
- У томатний соус налийте воду, посоліть, перемішайте та залийте цим соусом тюфтельки. Запікайте страву при температурі 200 градусів 25 хвилин.