Один інгредієнт, який може зіпсувати пісний борщ: готуємо давню страву на Святвечір
22 грудня 2023, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Smachno
Традиційно на Святвечір готують борщ з вушками. Ця давня страва в різдвяний період смакує як ніколи.
Однак в жодному разі не кладіть туди сметану. Адже на Святвечір вона лише все зіпсує і зробить борщ не пісним.
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Рецепт пісного борщу з вушками
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти для борщу:
– 600 – 700 грамів буряка;
– 1 цибулина;
– 3 літри грибного бульйону;
– 2 столові ложки оцту або лимонного соку;
– лавровий лист, сіль, чорний мелений перець, зелень кропу до смаку.
Інгредієнти для вушок:
– дві жмені білих сушених грибів;
– 1 цибулина;
– 150 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 50 грамів води;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Інгредієнти:
- Гриби замочіть на ніч. Потім залийте їх чистою водою і варіть до готовності – орієнтовно 1 годину. Після цього грибний бульйон злийте, процідивши крізь дрібне сито. На ньому далі слід зварити борщ.
- Буряк помийте та відваріть до готовності.
- Для вушок цибулю поріжте дрібними кубиками. Відварені гриби пропустіть крізь м'ясорубку або подрібніть ножем. Цибулю злегка підрум'яньте на соняшниковій олії. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і разом з цибулею смажте ще 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
- На стільницю висипте борошно, зробіть в ньому невелике заглиблення і розбийте туди яйце. Додайте дрібку солі та злегка перемішайте рукою. Потім, поступово додаючи воду, замісіть тісто.
- На присипаній борошном стільниці дуже тоненько розкачайте тісто. Далі формочкою чи склянкою виріжте кружечки діаметром 4 сантиметри або ж поріжте тісто на квадратики зі стороною приблизно 4 сантиметри.
- На кружечок викладіть трошки грибної начинки, щільно зліпіть краї та з'єднайте протилежні кінці отриманого вареника.
- Вушка викладіть в каструлю з киплячою підсоленою водою, доведіть до кипіння і варіть 1 – 2 хвилини. Далі змастіть їх олією, щоб не злипалися.
- Для борщу варений буряк почистьте від шкірки та натріть на великій терці. Цибулю поріжте короткою соломкою та обсмажте на соняшниковій олії до золотистого кольору. Потім додайте буряк і оцет, перемішайте і тушкуйте 3 – 5 хвилин.
- Після цього всипте засмажку до киплячого грибного бульйону. Слідом киньте лавровий лист, сіль та чорний мелений перець. Швидко доведіть до кипіння та поваріть на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.
- Борщ налийте в порційні тарілки, викладіть вушка і притрусіть січеною зеленню кропу. За бажанням, в кожну тарілку можна витиснути невеликий зубчик часнику.