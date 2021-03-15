Як приготувати пісний борщ з грибами та квасолею: домашній рецепт

15 березня 2021 , 11:37
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Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас простий рецепт смачного пісного борщу, який ви можете приготувати на обід або вечерю.

15 березня 2021 року розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня. Борщ з грибами та квасолею – чудова, поживна страва, яку можна готувати для тих, хто дотримується посту або не вживає м'яса.

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Рецепт борщу

Інгредієнти:
– 150 грамів квасолі;
– 100 грамів грибів (печериці);
– 1 буряк;
– 2-3 картоплі;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– томатна паста;
– 100 грамів білоголової капусти;
– сіль, перець;
– соняшникова олія;
– петрушка.
  1. Для приготування борщу заздалегідь замочіть в холодній воді квасолю на декілька годин або на ніч. зцідіть воду. У каструлю з чистою водою викладіть квасолю, варіть протягом 45 хвилин до готовності.
  2. Помийте, почистіть овочі. Картоплю наріжте кубиками, моркву, буряк – натріть на грубій тертці, цибулю – наріжте скибочками.
  3. Капусту наріжте соломкою.
  4. Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками.
  5. У каструлі з водою відваріть картоплю, додайте квасолю.
  6. На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки.
  7. Окремо обсмажте на пательні буряк, додайте сіль, перець, томатну пасту, тушкуйте протягом 7-10 хвилин.
  8. Гриби обсмажте на пательні з олією протягом 5-10 хвилин до готовності.
  9. У каструлю з картоплею викладіть цибулю, буряк, гриби, капусту, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 10 хвилин.
  10. Помийте петрушку, подрібніть ножем.
  11. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте гарячим. Смачного!