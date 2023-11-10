Смачне пісочне печиво за 5 хвилин: перевірений рецепт з 2 яєць на швидку руку

10 листопада 2023, 12:57
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Джерело:

УНІАН

Багато людей полюбляють пісочне печиво за те, що воно хрумке та ніжне водночас. А ще тісто для нього можна приготувати буквально за 5 хвилин зі знайомих продуктів.

Не відмовляйте собі у задоволенні поласувати смачним домашнім печивом. Найчастіше, господині не хочуть цим займатися через великий список інгредієнтів і брак часу. Проте пісочне печиво можна зробити й простіше.

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Смачне пісочне печиво – простий рецепт з двох яєць

  • Час: 5 хвилин + 25 хвилин у духовці
  • Порцій: 15
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– одна чайна ложка розпушувача;
– одна чайна ложка ванільного цукру;
– пів склянки цукру;
– пів склянки вершкового масла;
– 100 грамів йогурту;
– 2 яйця;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Аби правильно приготувати домашнє пісочне печиво, спершу в глибокій мисці збийте вінчиком яйця. Всипте туди ж дрібку солі, ванільний і звичайний цукор. Влийте розтоплене вершкове масло і йогурт та перемішайте.
  2. Змішайте в окремій тарілці борошно і розпушувач. Додайте їх частинами до йогуртово-яєчної суміші. Замішайте еластичне тісто на просте пісочне печиво. Щоб воно стало ще більш ароматним, до тіста можна додати подрібнені горіхи, корицю або цукати.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів і розкатайте пласт тіста.
  4. Виріжте склянкою кружечки, викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці 20 – 25 хвилин.
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Автор: Ольга Котів