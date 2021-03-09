Пісні страви з картоплі: домашні рецепти

Smachno News підготували для вас рецепти смачних пісних страв з картоплі, які ви можете легко приготувати вдома.

Під час посту пісні страви можуть бути ситними, смачними та корисними. Ми впевненні, що страви з картоплі сподобаються усій родині, їх можна подавати на обід або вечерю.

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Картопляно-морквяні котлети

Помийте, почистіть картоплю, відваріть, подрібніть у пюре. Моркву помийте, натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем. Кріп, помийте, подрібніть ножем. У миску викладіть картопляне пюре, додайте моркву, цибулю, кріп, маннну крупу, сіль, перець, перемішайте, сформуйте котлети, обваляйте у борошні. На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку.

Картопляна запіканка з томатами та грибами, кабачком

Помийте, почистіть картоплю, наріжте кільцями, моркву – натріть на грубій тертці. У каструлі з окропом відваріть картоплю. Томати, кабачок помийте, наріжте напівкільцями. Гриби ретельно помийте, наріжте скибочками. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до рум'яної скоринки. Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, додайте олію, сіль, перець, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності.

Картопляний суп-пюре

Для приготування супу помийте, почистіть від шкірки картоплю, моркву, цибулю, корінь селери, наріжте кубиками. Моркву натріть на грубій тертці. Часник почистіть, подрібніть ножем. На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте корінь селери. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У каструлі з окропом відваріть картоплю, додайте цибулю з морквою, сіль, перець, варіть 10-15 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом або грінками. Смачного!

– 3-4 картоплі;– 1 морква;– 1 цибуля;– кріп;– оливкова олія;– 3 столові манної крупи;– 2 столові ложки борошна;– сіль, перець.– 200 картоплі;– 1 кабачок;– 1 томат;– 2 цибулі;– оливкова олія;– 100 грамів грибів;– сіль, перець.– 3-4 картоплі;– корінь селери;– 2 моркви;– 2 цибулі;– 2 зубчики часнику;– оливкова олія;– петрушка;– сіль, перець.