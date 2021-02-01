Як приготувати піту: домашній рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом смачного перекусу – пісного хліба – піти, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової
Піта – круглий, плоский пісний хліб, який готується з борошна і подається з будь-якою солоною або солодкою начинкою.
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Рецепт піти
Інгредієнти для тіста:
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 200 мілілітрів води (окріп);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 0,5 чайної ложки солі.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- В окріп додайте сіль. У мисці змішайте борошно з водою, додайте олію, замісіть тісто. Залиште тісто "відпочити" на 20 хвилин.
- Розділіть тісто на 8 частин. Сформуйте кружечки, розкатайте тісто.
- Розігрійте пательню, на великому вогні обсмажте піту, перегорніть на іншу сторону, зменшіть вогонь і обсмажте декілька хвилин.
- Викладіть піту на тарілку. Смачного!
Рецепт піти від Тетяни Литвинової у відео: