Фантастичний смак та дуже просто готувати: швидкий рецепт піци на сковороді

15 лютого 2024, 21:50
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Джерело:

kuchnia

Для приготування класичної піци потрібна потужна духовка. Якщо під рукою немає такої техніки, а хочеться скуштувати запашну домашню піцу, є простий рецепт на пательні.

Оригінальна піца випікається при дуже високій температурі і це займає всього кілька десятків секунд. У домашніх умовах справа йде трохи складніше, тому що духовку не можна розігріти до бажаних 500 градусів.

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Що робити, якщо ми хочемо піцу, але не маємо духовки? Нічого не втрачено – можемо використовувати сковорідку.

Рецепт піци на сковороді

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів борошна;
– 10 грамів дріжджів;
– 300 мілілітрів теплої води;
– 10 грамів солі;
– улюблена начинка: салямі, сир рікотта, шинка чи бекон;
– базилік;
– сіль і перець;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Дріжджі розчиніть у воді, додайте сіль і порціями борошно. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються, потім кілька хвилин замісіть еластичне та еластичне тісто.
  2. Накрийте кришкою та відставте для підйому приблизно на 2 години.
  3. Підняте тісто розділіть на 6 або 12 частин, сформуйте з них кульки, трохи приплюсніть і залишіть ще на 20 хвилин.
  4. Приготуйте начинку. Приправте рікотту сіллю та перцем.
  5. М'ясо наріжте скибочками.
  6. Підрослі млинці ще більше розплещіть, серединку змастіть рікоттою, на неї викладіть решту інгредієнтів разом з листочками базиліка.
  7. Сформуйте з них ніби "вареники", тобто складіть млинці навпіл і зліпіть краї.
  8. Розігрійте олію у великій сковороді.
  9. Викладіть на неї піцу і смажте близько 5 хвилин на невеликому вогні.
  10. Потім вийміть піцу і викладіть її на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він ввібрав зайвий жир. Відставте на деякий час, щоб піца трохи охолола.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська