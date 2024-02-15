Фантастичний смак та дуже просто готувати: швидкий рецепт піци на сковороді
15 лютого 2024, 21:50Читать новость на русском
Джерело:kuchnia
Для приготування класичної піци потрібна потужна духовка. Якщо під рукою немає такої техніки, а хочеться скуштувати запашну домашню піцу, є простий рецепт на пательні.
Оригінальна піца випікається при дуже високій температурі і це займає всього кілька десятків секунд. У домашніх умовах справа йде трохи складніше, тому що духовку не можна розігріти до бажаних 500 градусів.
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Що робити, якщо ми хочемо піцу, але не маємо духовки? Нічого не втрачено – можемо використовувати сковорідку.
Рецепт піци на сковороді
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 450 грамів борошна;
– 10 грамів дріжджів;
– 300 мілілітрів теплої води;
– 10 грамів солі;
– улюблена начинка: салямі, сир рікотта, шинка чи бекон;
– базилік;
– сіль і перець;
– олія для смаження.
Приготування:
- Дріжджі розчиніть у воді, додайте сіль і порціями борошно. Перемішуйте, поки інгредієнти не з’єднаються, потім кілька хвилин замісіть еластичне та еластичне тісто.
- Накрийте кришкою та відставте для підйому приблизно на 2 години.
- Підняте тісто розділіть на 6 або 12 частин, сформуйте з них кульки, трохи приплюсніть і залишіть ще на 20 хвилин.
- Приготуйте начинку. Приправте рікотту сіллю та перцем.
- М'ясо наріжте скибочками.
- Підрослі млинці ще більше розплещіть, серединку змастіть рікоттою, на неї викладіть решту інгредієнтів разом з листочками базиліка.
- Сформуйте з них ніби "вареники", тобто складіть млинці навпіл і зліпіть краї.
- Розігрійте олію у великій сковороді.
- Викладіть на неї піцу і смажте близько 5 хвилин на невеликому вогні.
- Потім вийміть піцу і викладіть її на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб він ввібрав зайвий жир. Відставте на деякий час, щоб піца трохи охолола.