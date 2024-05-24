Впораєтеся за лічені хвилини: рецепт елементарної піци на пательні з соковитою начинкою
24 травня 2024, 14:59Читать новость на русском
Піца на пательні – смачна і дуже проста страва. Тісто для неї є ідеальною альтернативою дріжджовим варіантам, які потребують тривалого дозрівання.
Для приготування вам не потрібна духовка, інформує Смачно 24. Головне – давати більше начинки, і піца розлетиться зі столу за лічені хвилини.
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Елементарна піца на пательні
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 150 грамів кисломолочного сиру;
– 3 столові ложки вівсяного борошна;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 30 грамів сметани 15% жирності;
– 1 яйце;
– оливкова олія;
– сіль, перець до смаку.
Для начинки:
– 100 грамів твердого сиру;
– 40 грамів соусу Барбекю;
– 20 грамів шинки;
– 5 – 6 оливок;
– 1 помідор;
– італійські сушені трави до смаку;
– 2 столові ложки олії для смаження.
Приготування:
- Змішайте в глибокій мисці вівсяне і пшеничне борошно, сіль та перець.
- Кисломолочний сир подрібніть в блендері, після чого змішайте зі сметаною.
- В отриману масу додайте яйце та борошняну суміш. Вимішуйте тісто, поки воно не стане однорідним.
- Щоб приготувати начинку, наріжте шинку і помідор на кружечки, натріть сир.
- Розігрійте пательню з олією. За допомогою лопатки рівномірно розподіліть тісто і накрийте сковорідку кришкою. Достатньо 2 – 3 хвилин, щоб корж схопився. Після цього переверніть його на інший бік.
- Змастіть корж соусом Барбекю. Посипте його сушеними італійськими травами та тертим сиром. Викладіть решту начинки – шматки шинки та помідор. І знову посипте все тертим сиром.
- Накрийте сковорідку кришкою і готуйте страву ще декілька хвилин до розтоплення сиру.
- За бажанням можна прикрасити піцу свіжим листям базиліку.