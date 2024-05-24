Впораєтеся за лічені хвилини: рецепт елементарної піци на пательні з соковитою начинкою

Піца на пательні – смачна і дуже проста страва. Тісто для неї є ідеальною альтернативою дріжджовим варіантам, які потребують тривалого дозрівання.

Для приготування вам не потрібна духовка, інформує Смачно 24. Головне – давати більше начинки, і піца розлетиться зі столу за лічені хвилини.

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Елементарна піца на пательні

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

– 150 грамів кисломолочного сиру;– 3 столові ложки вівсяного борошна;– 1 столова ложка пшеничного борошна;– 30 грамів сметани 15% жирності;– 1 яйце;– оливкова олія;– сіль, перець до смаку.– 100 грамів твердого сиру;– 40 грамів соусу Барбекю;– 20 грамів шинки;– 5 – 6 оливок;– 1 помідор;– італійські сушені трави до смаку;– 2 столові ложки олії для смаження.

Приготування:

Змішайте в глибокій мисці вівсяне і пшеничне борошно, сіль та перець. Кисломолочний сир подрібніть в блендері, після чого змішайте зі сметаною. В отриману масу додайте яйце та борошняну суміш. Вимішуйте тісто, поки воно не стане однорідним. Щоб приготувати начинку, наріжте шинку і помідор на кружечки, натріть сир. Розігрійте пательню з олією. За допомогою лопатки рівномірно розподіліть тісто і накрийте сковорідку кришкою. Достатньо 2 – 3 хвилин, щоб корж схопився. Після цього переверніть його на інший бік. Змастіть корж соусом Барбекю. Посипте його сушеними італійськими травами та тертим сиром. Викладіть решту начинки – шматки шинки та помідор. І знову посипте все тертим сиром. Накрийте сковорідку кришкою і готуйте страву ще декілька хвилин до розтоплення сиру. За бажанням можна прикрасити піцу свіжим листям базиліку.