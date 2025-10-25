Хек у вершковому соусі – це витончений шедевр, відтворити який під силу кожному. 24 Канал пропонує зробити це за простим рецептом порталу Cookpad та смакувати вихідні на повну.

Як смачно приготувати хека у вершковому соусі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 350 грамів хека;

– 140 грамів вершків 10%;

– 10 грамів свіжого кропу;

– 1 зубчик часнику;

– 5 мілілітрів оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе наріжте невеликими шматочками. Якщо воно було заморожене – розморозьте в холодильнику й акуратно відтисніть зайву рідину. Обсмажте м’ясо на сковороді протягом 5 – 7 хвилин до легкої рум’яності. Додайте вершки, дрібно подрібнений часник і кріп, посоліть до смаку. Добре перемішайте, накрийте кришкою й тушкуйте на повільному вогні до повної готовності страви.

А ще вам може сподобатися відеорецепт з TikTok viktoria_food0.

