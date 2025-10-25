Хек у вершковому соусі – це витончений шедевр, відтворити який під силу кожному. 24 Канал пропонує зробити це за простим рецептом порталу Cookpad та смакувати вихідні на повну.

Як смачно приготувати хека у вершковому соусі?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 350 грамів хека;
– 140 грамів вершків 10%;
– 10 грамів свіжого кропу;
– 1 зубчик часнику;
– 5 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Філе наріжте невеликими шматочками. Якщо воно було заморожене – розморозьте в холодильнику й акуратно відтисніть зайву рідину.
  2. Обсмажте м’ясо на сковороді протягом 5 – 7 хвилин до легкої рум’яності.
  3. Додайте вершки, дрібно подрібнений часник і кріп, посоліть до смаку.
  4. Добре перемішайте, накрийте кришкою й тушкуйте на повільному вогні до повної готовності страви.

А ще вам може сподобатися відеорецепт з TikTok viktoria_food0.

