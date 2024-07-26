Як хачапурі, але ще смачніше: готуємо плацинди – традиційний рецепт з Румунії

Плацинди традиційно готують у Молдові та Румунії. Вони дещо схожі на хачапурі та дуже просто готуються.

Начинкою може бути не лише сир. Зокрема, чудово підійде тушкована капуста чи картопляне пюре.

Варто спробувати Страва з глибини віків: готуємо фантастичний кандьор з картоплею та пшоном

Плацинди

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 400 – 430 грамів борошна;– 200 мілілітрів води;– 2 яйця;– 2 столові ложки оцту;– 1 столова ложка солі.– 400 грамів бринзи;– 200 грамів моцарели;– пучок кропу;– 1 яйце;– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як готувати плацинди: відео

Приготування:

Яйця з'єднайте з водою і влийте оцет. Всипте сіль і порціями просійте борошно. Замісіть м'яке, доволі липке тісто. Залиште його відпочити під рушником на 20 – 30 хвилин. Для начинки бринзу з'єднайте з моцарелою. Додайте яйце і спеції. Подрібніть зелень і теж додайте до сиру. Тісто поділіть на приблизно 8 шматків. Поверхню та руки змастіть олією. Викладіть тісто в посуд, змащений олією, і залиште відпочити на 15 хвилин. Кожен шматок тіста розтягніть в тонкий пласт діаметром приблизно 20 – 24 сантиметри. Викладіть начинку і закрийте краями тіста. Смажте в достатній кількості олії до рум'яності.