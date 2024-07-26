Як хачапурі, але ще смачніше: готуємо плацинди – традиційний рецепт з Румунії
26 липня 2024, 16:07Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Плацинди традиційно готують у Молдові та Румунії. Вони дещо схожі на хачапурі та дуже просто готуються.
Начинкою може бути не лише сир. Зокрема, чудово підійде тушкована капуста чи картопляне пюре.
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Плацинди
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 400 – 430 грамів борошна;
– 200 мілілітрів води;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 столова ложка солі.
Начинка:
– 400 грамів бринзи;
– 200 грамів моцарели;
– пучок кропу;
– 1 яйце;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як готувати плацинди: відео
Приготування:
- Яйця з'єднайте з водою і влийте оцет. Всипте сіль і порціями просійте борошно. Замісіть м'яке, доволі липке тісто. Залиште його відпочити під рушником на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки бринзу з'єднайте з моцарелою. Додайте яйце і спеції. Подрібніть зелень і теж додайте до сиру.
- Тісто поділіть на приблизно 8 шматків. Поверхню та руки змастіть олією. Викладіть тісто в посуд, змащений олією, і залиште відпочити на 15 хвилин.
- Кожен шматок тіста розтягніть в тонкий пласт діаметром приблизно 20 – 24 сантиметри. Викладіть начинку і закрийте краями тіста. Смажте в достатній кількості олії до рум'яності.