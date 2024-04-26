Перед цим пляцком ніхто не встоїть: готуємо легендарний "Довбуш"

26 квітня 2024, 01:10
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Джерело:

"Солодко Солено"

На всі свята галицькі господині печуть смачні пляцки. Одним з таких є "Довбуш" з маково-шоколадними коржами.

Цей пляцок виходить доволі високим, чим схожий та класичний торт. Він точно сподобається багатьом.

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Шоколадно-маковий пляцок "Довбуш"

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти для макових коржів:
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка амонію;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка маку;
– 100 грамів кокосової стружки;
– 1 склянка борошна;
– ванільний цукор до смаку.
Шоколадні коржі:
– 1 яйце;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка гашеної оцтом соди;
– 2 склянки борошна;
– 2 – 3 столові ложки какао.
Крем:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 300 грамів масла;
– 150 грамів згущеного молока.

Приготування:

  1. Для шоколадного коржа збийте яйце з цукром. Додайте мед і ще раз збийте.
  2. Далі додайте погашену оцтом соду, кефір, борошно, какао та знову добре все перемішайте, щоб не було грудочок.
  3. Половину тіста вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів. Те ж саме зробіть з рештою тіста.
  4. Для макового коржа яйця добре збийте з цукром. Розчиніть у кефірі амоній та влийте до яєць.
  5. Перемішайте та всипте мак, кокосову стружку, борошно, ванільний цукор та добре перемішайте.
  6. Розділіть тісто навпіл. Першу частину вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин. Так само спечіть другий корж.
  7. Для крему добре збийте масло, після чого додайте перетертий зі сметаною сир та згущене молоко. Збивайте крем не дуже довго до однорідності.
  8. Далі зберіть пляцок – маковий корж, крем, шоколадний корж, крем, ще один змащений кремом шоколадний корж, а на верх – маковий. Зверху пляцок можна прикрасити натертим шоколадом.
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Автор: Ольга Котів