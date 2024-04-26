Перед цим пляцком ніхто не встоїть: готуємо легендарний "Довбуш"
26 квітня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:"Солодко Солено"
На всі свята галицькі господині печуть смачні пляцки. Одним з таких є "Довбуш" з маково-шоколадними коржами.
Цей пляцок виходить доволі високим, чим схожий та класичний торт. Він точно сподобається багатьом.
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Шоколадно-маковий пляцок "Довбуш"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 10
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка амонію;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка маку;
– 100 грамів кокосової стружки;
– 1 склянка борошна;
– ванільний цукор до смаку.
Шоколадні коржі:
– 1 яйце;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 столова ложка меду;
– 1 столова ложка гашеної оцтом соди;
– 2 склянки борошна;
– 2 – 3 столові ложки какао.
Крем:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 300 грамів масла;
– 150 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Для шоколадного коржа збийте яйце з цукром. Додайте мед і ще раз збийте.
- Далі додайте погашену оцтом соду, кефір, борошно, какао та знову добре все перемішайте, щоб не було грудочок.
- Половину тіста вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів. Те ж саме зробіть з рештою тіста.
- Для макового коржа яйця добре збийте з цукром. Розчиніть у кефірі амоній та влийте до яєць.
- Перемішайте та всипте мак, кокосову стружку, борошно, ванільний цукор та добре перемішайте.
- Розділіть тісто навпіл. Першу частину вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин. Так само спечіть другий корж.
- Для крему добре збийте масло, після чого додайте перетертий зі сметаною сир та згущене молоко. Збивайте крем не дуже довго до однорідності.
- Далі зберіть пляцок – маковий корж, крем, шоколадний корж, крем, ще один змащений кремом шоколадний корж, а на верх – маковий. Зверху пляцок можна прикрасити натертим шоколадом.