Традиційна випічка незламного півдня: пляцок "Херсонська вишиванка" для солодкого столу – відео
28 червня 2023, 20:20Читать новость на русском
Джерело:ютуб Онишкевичі
Цей особливий пляцок має дуже ніжний та витончений смак. Приготуйте його хоч раз – і будете хотіти повторити це знову і знову.
Пляцок на основі шоколадно-пісочних коржів у поєднанні із сиром і ніжним кремом зі шматочками шоколаду створює неймовірне враження.
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Рецепт пляцка "Херсонська вишиванка"
- Час: 2,5 години
- Порцій: 6
тісто:
– 4 жовтки;
– 200 г цукру;
– 180 грамів вершкового масла;
– 100 грамів сметани;
– 10 грамів розпушувача;
– 50 грамів какао;
– 450 грамів борошна;сирна маса:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 150 грамів сметани;
– 40 грамів пудингу;
– цедра лимона до смаку;білкова маса:
– 4 білки;
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів горіхів;
– 300 грамів кураги;крем:
– 400 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 1 упаковка пудингу;
– 180 грамів масла;
– 60 грамів шоколаду;глазур:
– 90 грамів шоколаду;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Спочатку необхідно приготувати крем, для цього змішайте два види цукру: звичайний та ванільний.
- Додайте пудинг та перемішайте.
- Молоко влийте у каструлю, додайте суміш з пудингом та цукром і знову перемішайте.
- Поставте на вогонь та помішуючи заварюйте масу. Коли маса закипить – приберіть з вогню.
- Перекладіть в іншу ємкість та відставте охолоджуватися.
- Для приготування тіста: до просіяного борошна додайте масло. Перетріть ці інгредієнти руками до утворення крихти.
- В окремому посуді з'єднайте жовтки з цукром та змішайте поки маса не побіліє.
- Додайте сметану, какао, розпушувач та вимішайте.
- Шоколадну масу з'єднайте з борошном.
- Вимішуйте спочатку ложкою, потім руками.
- Готове тісто розділіть на чотири частини, сформуйте кульки.
- Дві більші частини відправте у холодильник, менші у морозильну камеру.
- Готуємо сирну масу: з'єднайте сир, цукор, яйця, сметану та перебийте блендером до однорідності.
- У готову сирну масу додайте пудинг та лопаткою перемішайте.
- Для приготування білкового шару, білки, що залишилися збийте у піну та додайте цукор та знову збийте.
- На пергаменті розкачайте більшу частину темного тіста (та, що була у холодильнику) та поставте у деко, далі викладіть половину сирної маси, порізану на шматки курагу, зверху на сухофрукт половину білків, а далі подрібнені волоські горіхи.
- Дістаньте тісто з морозильної камери і натріть на грубій терці на пляцок.
- Запікайте у духовці при температурі 160 градусів 50 – 60 хвилин. Повторіть цю саму процедуру з іншою частиною продуктів, що залишилися. У вас має вийти два сирники.
- М'яке масло збите до утворення піків та з'єднайте з заварним кремом (по одній ложці).
- Всипте туди подрібнений шоколад.
- На красивий таріль викладіть одну спечену сирну паляницю, а зверху майже весь крем (трішки залишіть для боків). Зверху викладіть другу.
- Поставте під прес на кілька хвилин.
- Готовий пляцок полийте розтопленим шоколадом і задекоруйте на свій смак.
- Залишіть пляцок вистоятися у холодильнику на 1 ніч.
Приготуйте до чаю десерт без випікання.