Рецепт, який точно вдасться: потіште рідних на Великдень пляцком "Королівський"
23 квітня 2024, 18:36Читать новость на русском
Джерело:"Вголос"
Майже кожна галицька господиня знає, як пекти ароматний пляцок "Королівський". Він точно стане окрасою святкового столу на Великдень.
Цей пиріг у розрізі нагадує багатошаровий торт. Однак він випікається одним коржем.
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Пляцок "Королівський"
- Час: 3 години
- Порцій: 10
– 8 жовтків;
– 4 столові ложки цукру;
– 6 столових ложок сметани;
– 50 грамів дріжджів;
– 500 грамів борошна;
– 250 грамів маргарину.
Для начинки:
– 8 білків;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів горіхів;
– 200 грамів маку;
– 0,5 літра повидла.
Приготування:
- До сметани додайте цукор, подрібнені дріжджі та все добре перемішайте. Додайте маргарин кімнатної температури, жовтки та все збийте міксером.
- Додаючи поступово просіяне борошно, замісіть м'яке тісто і поставте його в тепле місце на 1 годину.
- Для начинки необхідно спочатку добре промити мак, залити його водою і поставити варитися до повного випаровування води. Після цього мак треба перетерти блендером. Горіхи також можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці.
- Білки разом із цукром збийте міксером до утворення стійких піків. Поділіть білки на дві частини. Одну частину змішайте з горіхами, а іншу – з маком.
- Тісто злегка замісіть та розділіть на дві нерівні частини. Більшу розділіть ще на 3 рівні частини. Першу з них розкачайте та викладіть на деко 26 на 26 сантиметрів, сформуйте бортики пляцка висотою 2,5 – 3 сантиметри.
- Почніть формувати пляцок, почергово викладаючи начинки. Спершу йде смуга з горіхової начинки, далі – варення, а потім – смужка макової начинки.
- На другу частину тіста знову викладіть начинки смугами. Тільки тепер починайте з макової начинки.
- На третю частину тіста начинки викладайте, починаючи з варення. Четверту частину тіста викладіть на начинки.
- Залиште в теплі на 2 години. Запікайте у нагрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин до готовності. Зверху посипте цукровою пудрою.