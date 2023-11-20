Автентичний малай з повидлом: рецепт смачної випічки, що пройшов перевірку поколінь

Малай — це корж з кукурудзяного, горохового або пшоняного борошна. Для ще кращого смаку його можна змазати густим повидлом.

В оригінальному рецепті використовують повидло зі слив. Проте ви можете брати будь-яке інше – головне, аби воно було густим та не стікало з коржів.

Смачна ідея для вечері Готуємо смачні та соковиті курячі котлети: 3 рецепти, які вразять усю родину

Покроковий рецепт малая з варенням

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 2

– 300 грамів кукурудзяного борошна;– 3 склянки молока 3,2%;– 150 грамів цукру;– 50 грамів вершкового масла 82%;– 6 великих яєць;– 20 грамів лимонної цедри;– 3 грами соди;– 150 грамів повидла;– панірувальні сухарі.

Приготування:

Добре підігрійте молоко у каструлі. Висипте борошно у миску та запарте гарячим молоком. Перемішайте, щоб розбити усі грудочки. Яйця розділіть на білки та жовтки. В окремій мисці розітріть вершкове масло з цукром, жовтками та лимонною цедрою. Додавайте по ложці заварене борошно та соду, перемішуючи після кожної. Білки збийте до пишної піни та змішайте з рештою тіста. Вилийте тісто у 2 присипані панірувальними сухарями форми та випікайте у розігрітій до 210 градусів духовці протягом години. Спечений пиріг змажте повидлом та накрийте один корж іншим.