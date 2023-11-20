Автентичний малай з повидлом: рецепт смачної випічки, що пройшов перевірку поколінь
20 листопада 2023, 12:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Малай — це корж з кукурудзяного, горохового або пшоняного борошна. Для ще кращого смаку його можна змазати густим повидлом.
В оригінальному рецепті використовують повидло зі слив. Проте ви можете брати будь-яке інше – головне, аби воно було густим та не стікало з коржів.
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Покроковий рецепт малая з варенням
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 2
– 300 грамів кукурудзяного борошна;
– 3 склянки молока 3,2%;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 6 великих яєць;
– 20 грамів лимонної цедри;
– 3 грами соди;
– 150 грамів повидла;
– панірувальні сухарі.
Приготування:
- Добре підігрійте молоко у каструлі.
- Висипте борошно у миску та запарте гарячим молоком. Перемішайте, щоб розбити усі грудочки. Яйця розділіть на білки та жовтки.
- В окремій мисці розітріть вершкове масло з цукром, жовтками та лимонною цедрою.
- Додавайте по ложці заварене борошно та соду, перемішуючи після кожної.
- Білки збийте до пишної піни та змішайте з рештою тіста.
- Вилийте тісто у 2 присипані панірувальними сухарями форми та випікайте у розігрітій до 210 градусів духовці протягом години.
- Спечений пиріг змажте повидлом та накрийте один корж іншим.