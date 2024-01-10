Пляцок з замороженої вишні до чаю: приготуйте лише раз – і захочете пекти кожен день
10 січня 2024, 17:20Читать новость на русском
Джерело:Пляшка
Цей десерт – дуже смачний та соковитий. Обережно, викликає залежність! Якщо скуштуєте хоча б раз – захочеться якомога швидше приготувати його знову.
Зима – пора для затишного чаювання. Для того, щоб зробити його особливо чарівним, слід приготувати щось смачненьке. Торт з вишнями – один з найкращих варіантів, у чому ви можете переконатися завдяки легкому рецепту.
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Рецепт пляцок з вишнями
- Час: 1 година + час на випікання
- Порцій: 4
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– щіпка солі;
– 120 грамів борошна;
– 3 столові ложки какао;
– 3 столові ложки крохмалю;
– 1 столова ложка розпушувача.
Вишнева начинка:
– 3 склянки вишні;
– столові ложки цукру.
Для крему:
– 2,5 склянки вершкового цукру;
– 2 склянки вершків;
– пів склянки цукру.
Приготування:
- Яйця, щіпку солі та цукор збийте до стійких піків.
- У вулику миску викладіть 120 грамів просіяного борошна, какао, крохмаль та розпушувач все перемішайте.
- З'єднайте поступово яєчну масу та сухі інгредієнти.
- У форму розміром 28 на 18 вилийте шоколадне тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і помістіть туди деко.
- Час випікання 30 хвилин.
- Вишню цукор з'єднайте та доведіть до кипіння на вогні.
- Тушкуйте приблизно 5 хвилин.
- Вишні процідіть через сито, а готовий шоколадний торт розріжте на 3 частини.
- Для крему з'єднайте всі інгредієнти та збийте до пишної консистенції.
- На красиве блюдо викладіть перший корж, вилийте сік від вишень для просочування. Викладіть частину крему та розрівняйте його.
- Викладіть вишні.
- Повторюйте те саме з іншими коржами.
- Вкінці верхній корж намастіть крем і поставте торт у холодильник (мінімум на 4 години).
- За бажання прикрасьте тертим шоколадом.