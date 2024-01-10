Пляцок з замороженої вишні до чаю: приготуйте лише раз – і захочете пекти кожен день

Цей десерт – дуже смачний та соковитий. Обережно, викликає залежність! Якщо скуштуєте хоча б раз – захочеться якомога швидше приготувати його знову.

Зима – пора для затишного чаювання. Для того, щоб зробити його особливо чарівним, слід приготувати щось смачненьке. Торт з вишнями – один з найкращих варіантів, у чому ви можете переконатися завдяки легкому рецепту.

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Рецепт пляцок з вишнями

Час : 1 година + час на випікання

: 1 година + час на випікання Порцій: 4

– 4 яйця;– 150 грамів цукру;– щіпка солі;– 120 грамів борошна;– 3 столові ложки какао;– 3 столові ложки крохмалю;– 1 столова ложка розпушувача.– 3 склянки вишні;– столові ложки цукру.– 2,5 склянки вершкового цукру;– 2 склянки вершків;– пів склянки цукру.

Приготування:

Яйця, щіпку солі та цукор збийте до стійких піків. У вулику миску викладіть 120 грамів просіяного борошна, какао, крохмаль та розпушувач все перемішайте. З'єднайте поступово яєчну масу та сухі інгредієнти. У форму розміром 28 на 18 вилийте шоколадне тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів і помістіть туди деко. Час випікання 30 хвилин. Вишню цукор з'єднайте та доведіть до кипіння на вогні. Тушкуйте приблизно 5 хвилин. Вишні процідіть через сито, а готовий шоколадний торт розріжте на 3 частини. Для крему з'єднайте всі інгредієнти та збийте до пишної консистенції. На красиве блюдо викладіть перший корж, вилийте сік від вишень для просочування. Викладіть частину крему та розрівняйте його. Викладіть вишні. Повторюйте те саме з іншими коржами. Вкінці верхній корж намастіть крем і поставте торт у холодильник (мінімум на 4 години). За бажання прикрасьте тертим шоколадом.

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