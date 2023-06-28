Старовинні рецепти поліської кухні: від вареників з чорницею та квасолею до супу пенцах
Джерело:Вілідж лайф
Що ви знаєте про поліську кухню? Їй притаманні страви з картоплі, ягід, гарбуза та різноманітних каш. Про найцікавіші страви ми сьогодні і поговоримо.
У поліській кухні багато страв, які також популярні в Польщі, Білорусі. Проте справжньою батьківщиною їх є саме українська кухня.
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Ми поділимося з вами рецептами найпопулярніших страв: супу з перлової крупи, вареників з незвичною начинкою та картопляних палюшок "копитки".
Вареники з чорницею та квасолею
Ця страва доволі незвичайна, але вона є зіркою поліської кухні. Суть страви у тому, аби поєднати чорниці з товченою квасолею. Дивно, але дуже смачно!
Вам потрібно замісити дріжджове тісто і залишити для бродіння. Сухі чорниці запарити, квасолю зварити і товкти. Змішати чорниці із квасолею і додати цукор. Зліпити вареники і зварити. Подати зі сметаною.
Рецепт супу Пенцах
*Пенцах у перекладі перлова крупа.
- Час: 3 години
- Порції: 4 – 6
– 300 грамів яловичих кісток;
– 50 грамів сушених грибів;
– 1—2 цибулі, петрушка;
– 100 грамів перлової крупи;
– 1 ложка вершкового масла;
– 1 ложка борошна;
– 100 грамів сметани;
– суха зеленина петрушки і кропу.
Приготування:
- Кістки заливаємо 2 літрами холодної води і варимо на повільному вогні. Коли закипить, знімаємо піну, солимо і додаємо петрушку та розрізану навпіл, підпечену на сковорідці цибулю.
- Окремо відварюємо гриби, нарізаємо їх соломкою і разом з відваром вливаємо в супу.
- Пенцак (перлову крупу) перебираємо, миємо і заливаємо на 2—3 години окропом, щоб швидше розварився.
- Масло обсмажуємо з борошном до ясно-брунатного кольору, заправляємо суп, додаємо крупу та доводимо до кипіння. Присмачуємо зеленню.
- Наливаючи суп у тарілки додаємо сметану.
Смачного!
Копитки – картопляні галушки
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
– 800 грамів картоплі;
– 400 грамів борошна;
– 2 курячих яйця;
– 60 грамів картопляного крохмалю;
– масло вершкове;
– сіль.
Приготування:
- Картоплю миємо, очищаємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності 30 хвилин. Потім перебиваємо в пюре, додаємо просіяне борошно, крохмаль і яйця. Солимо і замішуємо туге тісто.
- Розкачуємо тісто на посипаній борошном поверхні у формі ковбаски і нарізаємо її невеликими ромбиками навскіс.
- Доводимо до кипіння воду, солимо і варимо копитки протягом 3 – 5 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло і подаємо до столу.
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