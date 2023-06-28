Старовинні рецепти поліської кухні: від вареників з чорницею та квасолею до супу пенцах

28 червня 2023, 18:21
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Джерело:

Вілідж лайф

Що ви знаєте про поліську кухню? Їй притаманні страви з картоплі, ягід, гарбуза та різноманітних каш. Про найцікавіші страви ми сьогодні і поговоримо.

У поліській кухні багато страв, які також популярні в Польщі, Білорусі. Проте справжньою батьківщиною їх є саме українська кухня.

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Ми поділимося з вами рецептами найпопулярніших страв: супу з перлової крупи, вареників з незвичною начинкою та картопляних палюшок "копитки".

Вареники з чорницею та квасолею

Ця страва доволі незвичайна, але вона є зіркою поліської кухні. Суть страви у тому, аби поєднати чорниці з товченою квасолею. Дивно, але дуже смачно!


Вареники / Фото Панянка

Вам потрібно замісити дріжджове тісто і залишити для бродіння. Сухі чорниці запарити, квасолю зварити і товкти. Змішати чорниці із квасолею і додати цукор. Зліпити вареники і зварити. Подати зі сметаною.

Рецепт супу Пенцах

*Пенцах у перекладі перлова крупа.

  • Час: 3 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 300 грамів яловичих кісток;
 – 50 грамів сушених грибів;
 – 1—2 цибулі, петрушка;
 – 100 грамів перлової крупи;
 – 1 ложка вершкового масла;
 – 1 ложка борошна;
 – 100 грамів сметани;
 – суха зеленина петрушки і кропу.

Приготування:

  • Кістки заливаємо 2 літрами холодної води і варимо на повільному вогні. Коли закипить, знімаємо піну, солимо і додаємо петрушку та розрізану навпіл, підпечену на сковорідці цибулю.
  • Окремо відварюємо гриби, нарізаємо їх соломкою і разом з відваром вливаємо в супу.
  • Пенцак (перлову крупу) перебираємо, миємо і заливаємо на 2—3 години окропом, щоб швидше розварився.
  • Масло обсмажуємо з борошном до ясно-брунатного кольору, заправляємо суп, додаємо крупу та доводимо до кипіння. Присмачуємо зеленню.
  • Наливаючи суп у тарілки додаємо сметану.

Смачного!

Копитки – картопляні галушки

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 800 грамів картоплі;
 – 400 грамів борошна;
 – 2 курячих яйця;
 – 60 грамів картопляного крохмалю;
 – масло вершкове;
 – сіль.

Приготування:

  • Картоплю миємо, очищаємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності 30 хвилин. Потім перебиваємо в пюре, додаємо просіяне борошно, крохмаль і яйця. Солимо і замішуємо туге тісто.


Копитки / Фото Поліш фудіс

  • Розкачуємо тісто на посипаній борошном поверхні у формі ковбаски і нарізаємо її невеликими ромбиками навскіс.
  • Доводимо до кипіння воду, солимо і варимо копитки протягом 3 – 5 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло і подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак