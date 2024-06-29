Польський холодник: готуємо суп, який освіжить в літню спеку

У спеку часто хочеться з'їсти чогось прохолодного. На поміч може прийти смачний польський холодник.

Для цього літнього супу треба лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, що всі вони вже є у вашому холодильнику.

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Польський холодник

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів молодого буряка;– 100 грамів листя буряка;– 50 мілілітрів лимонного соку;– 300 грамів огірків;– 150 грамів редиски;– 1 пучок кропу;– 2 склянки кефіру;– 1 пучок зеленої цибулі;– 2 склянки ряжанки;– 2 склянки води;– сіль, перець, часник до смаку.

Приготування:

Вимийте всі овочі. Наріжте буряк дрібними кубиками та пересипте його в каструлю. Додайте подрібнене листя і стебла буряка. Залийте 2 склянками води та варіть 15 хвилин. Відставте остигати. Тим часом дрібно наріжте пучок кропу і пучок зеленої цибулі. Натріть на тертці огірки та редиску. Викладіть овочі в окрему каструлю, додайте сіль і перець. До охолодженого бурякового відвару додайте сік половини лимона. Перелийте все в каструлю з овочами. Додайте кефір, ряжанку і ретельно перемішайте. Додайте трохи подрібненого часнику. Поставте суп у холодильник і дайте йому трохи настоятись.