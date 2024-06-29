Польський холодник: готуємо суп, який освіжить в літню спеку

29 червня 2024, 15:59
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Джерело:

Shuba

У спеку часто хочеться з'їсти чогось прохолодного. На поміч може прийти смачний польський холодник.

Для цього літнього супу треба лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, що всі вони вже є у вашому холодильнику.

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Польський холодник

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів молодого буряка;
– 100 грамів листя буряка;
– 50 мілілітрів лимонного соку;
– 300 грамів огірків;
– 150 грамів редиски;
– 1 пучок кропу;
– 2 склянки кефіру;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 2 склянки ряжанки;
– 2 склянки води;
– сіль, перець, часник до смаку.

Приготування:

  1. Вимийте всі овочі. Наріжте буряк дрібними кубиками та пересипте його в каструлю. Додайте подрібнене листя і стебла буряка. Залийте 2 склянками води та варіть 15 хвилин. Відставте остигати.
  2. Тим часом дрібно наріжте пучок кропу і пучок зеленої цибулі. Натріть на тертці огірки та редиску. Викладіть овочі в окрему каструлю, додайте сіль і перець.
  3. До охолодженого бурякового відвару додайте сік половини лимона. Перелийте все в каструлю з овочами.
  4. Додайте кефір, ряжанку і ретельно перемішайте. Додайте трохи подрібненого часнику. Поставте суп у холодильник і дайте йому трохи настоятись.

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Автор: Ольга Котів