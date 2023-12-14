Його обожнюють від Кракова до Гданська: правильний рецепт справжнього польського сирника

14 грудня 2023, 10:49
Читать новость на русском

Джерело:

Polska

Сирник – один із найпопулярніших польських десертів. За цим покроковим рецептом ви приготуєте його, як в найкращій кондитерській.

Є багато способів приготування польського сирника. Ми ж пропонуємо зробити найбільш традиційний.

Буде смачно Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Польський сирник – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 12
Інгредієнти:
– 1 кілограм жирного домашнього сиру;
– 125 грамів масла;
– 250 – 270 грамів цукру;
– 10 яєць;
– 2 столові ложки крохмалю;
– дрібка ванілі;
– 100 – 150 грамів родзинок;
– товчене печиво або сухарі;
– цукрова пудра для оздоблення.


Сирник можна прикрасити варенням / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Дістаньте всі інгредієнти з холодильника завчасно, аби вони нагрілися до кімнатної температури. Після цього жовтки збийте з цукром до пухкої маси. Білки ж помістіть назад в холодильник.
  2. Постійно помішуючи, поступово додайте м'яке масло і сир. Далі на масу просійте 2 столові ложки крохмалю, додайте ваніль та перемішайте.
  3. Яєчні білки збийте до жорсткої піни, змішайте з сирною масою і перемішайте, поки всі компоненти не поєднаються. Додайте родзинки, попередньо замочені у воді.
  4. Форму діаметром 26 сантиметрів змажте розтопленим маслом і обсипте меленим печивом.
  5. У підготовлену форму вилийте масу і випікайте близько 50 хвилин при температурі 180 градусів.
  6. Охолодіть сирник у напіввідкритій духовці та перед подачею посипте цукровою пудрою.
Любите солоденьке? Спробуйте приготувати медовик за простим та швидким рецептом.
Автор: Ольга Котів