Його обожнюють від Кракова до Гданська: правильний рецепт справжнього польського сирника
14 грудня 2023, 10:49Читать новость на русском
Джерело:Polska
Сирник – один із найпопулярніших польських десертів. За цим покроковим рецептом ви приготуєте його, як в найкращій кондитерській.
Є багато способів приготування польського сирника. Ми ж пропонуємо зробити найбільш традиційний.
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Польський сирник – покроковий рецепт
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 12
– 1 кілограм жирного домашнього сиру;
– 125 грамів масла;
– 250 – 270 грамів цукру;
– 10 яєць;
– 2 столові ложки крохмалю;
– дрібка ванілі;
– 100 – 150 грамів родзинок;
– товчене печиво або сухарі;
– цукрова пудра для оздоблення.
Сирник можна прикрасити варенням / Фото Unsplash
Приготування:
- Дістаньте всі інгредієнти з холодильника завчасно, аби вони нагрілися до кімнатної температури. Після цього жовтки збийте з цукром до пухкої маси. Білки ж помістіть назад в холодильник.
- Постійно помішуючи, поступово додайте м'яке масло і сир. Далі на масу просійте 2 столові ложки крохмалю, додайте ваніль та перемішайте.
- Яєчні білки збийте до жорсткої піни, змішайте з сирною масою і перемішайте, поки всі компоненти не поєднаються. Додайте родзинки, попередньо замочені у воді.
- Форму діаметром 26 сантиметрів змажте розтопленим маслом і обсипте меленим печивом.
- У підготовлену форму вилийте масу і випікайте близько 50 хвилин при температурі 180 градусів.
- Охолодіть сирник у напіввідкритій духовці та перед подачею посипте цукровою пудрою.